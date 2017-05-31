Юридическая компания компании «Химоя» сравнила размеры штрафных санкций за нарушение ПДД в Таджикистане, Кыргызстане и России. Для этого были выбраны 10 наиболее распространённых видов административных правонарушений.

И, судя по таблице, наши гаишники гораздо «богаче» своих российских и кыргызских коллег…

Красным цветом в таблице отмечен высокий размер штрафов, желтым – средний, а зеленым – низкий.

Также, к слову, в России, если штрафник заплатит деньги не позднее двадцати дней со дня вынесения соответствующего постановления, ему дается скидочка - 50% (за исключением нескольких статьей).

Снижение штрафов приведет к снижению коррупции

Высокие размеры штрафных санкций у нас введены не только за нарушение правил дорожного движения. За отсутствие, например, кассового аппарата в Таджикистане штрафы достигают 15 000 сомони, в России – эквивалентно 3930 сомони, а в Кыргызстане - до 3420 сомони.

К слову, размеры штрафов в нашем Кодексе административных правонарушений (КоАП) варьируются «от» и «до», здесь нет одной зафиксированной суммы, как, например, в КоАПе РК. Когда определение размера штрафа зависит от должностного лица, это может привести к повышению коррупции в стране.

Между тем, по мнению юристов компании «Химоя», снижение штрафных санкций может положительно повлиять на пополнение бюджета, так как правонарушители будут платить напрямую в бюджет, а не пытаться «откупиться».

С этой целью нужно максимально упростить процедуру уплаты штрафов через различные банки и терминалы. Также при нарушении, например, ПДД не нужно изымать водительские удостоверения, если санкция статьи не предусматривает лишения права управления транспортным средством, отмечают юристы. Они поясняют, что в короткий срок водительское удостоверение получить обратно сложно и поэтому водители вынуждены «решать вопрос на месте», а не платить в бюджет и потом бегать за своим документом.

Юристы приводят пример России, где за административные правонарушения в области ПДД, если санкция статьи не предусматривает лишения водительских прав, составляется протокол и выписывают штраф без изъятия прав. Водитель в короткий срок может в терминалах или в сбербанке уплатить сумму штрафа. Также, как уже было сказано, здесь предусмотрены льготы для тех, кто уплачивает штраф в короткие сроки, а к тем, кто не платит, применяются жесткие санкции вплоть до административного ареста.

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