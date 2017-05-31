24-25 мая 2017 г состоялась ознакомительная поездка Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Таджикистан в районы Темурмалик и Восе, Хатлонской области в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан». Региональный офис ПРООН в городе Куляб принял гостей достойно.
С деятельностью проекта в этом регионе ознакомился и корреспондент «Азия-Плюс».
Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» финансируется правительством Российской Федерации и реализуется ПРООН в Таджикистане в тесном сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли РТ и другими партнерами национального уровня, в том числе властями на местном уровне, представителями частного сектора и гражданского общества.
В Кулябском регионе, где проектом охвачено два района – Восе и Темурмалик, основное население занимается выращиванием хлопка, зерновых культур, садоводством и животноводством.
Свежие овощи круглый год в торговых точках Восейского района
На открытии производственно-демонстрационной теплицы в селе Чордара джамоата Тугарак Восейского района приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, Страновой Директор ПРООН в Таджикистане Ян Харфст, заместитель председателя Хатлонской области Раджабали Раджабов, председатель Восейского района Мусо Гаффурзода Зариф и другие.
Теплица построена в дехканско-фермерском хозяйстве «Бобои Барот». Ее представитель Хайриддин Баротов сообщил, что идея создать в Восейском районе такую теплицу возникла давно. «Мы предложили свой проект в ПРООН и наша инициатива была поддержана», - говорит Баротов.
Производственно-демонстрационная теплица построена в целях ознакомления сельских жителей с новейшими технологиями. Данный проект способствует эффективному развитию местной экономики и улучшению благосостояния сельского населения, а также содействует в реализации национальных стратегий и программ социально-экономического развития области и района.
«Мы очень рады, что в торговых точках Восейского района появились выращенные в тепличном хозяйстве помидоры и огурцы, которые обеспечивают более 7 тысяч жителей сельской местности джамоата Тугарак Восейского района. В настоящее время 8 человек трудоустроены в этой теплице, и мы надеемся, что в будущем многие дехканские хозяйства будут применять данную технологию, которая сможет повысить уровень трудоустройства в джамоате» - отметил Мусо Гаффурзода, председатель Восейского района.
В данной теплице установлена автоматизированная система водоснабжения, отопления и система капельного орошения, внедрена технология выращивания сельхозпродуктов. Население джамоата ознакомилась с техникой содержания теплицы и выращивания сельхозпродуктов, некоторые представители других фермерских хозяйств уже прошли здесь обучение.
Работница дехканского хозяйства, жительница кишлака Чордара Мухаббат Тагоева поделилась своими впечатлениями о работе в современной теплице. По ее словам, она не помнит, что когда-либо здесь была подобная теплица и работа с постоянной оплатой. «Мы уже третий месяц получаем зарплату. Раньше мы работали на хлопковых полях, но там и оплата ниже, и работа была сезонной. Кроме того, многие здесь учатся тому, как организовать свои собственные теплицы. Это очень полезно», - говорит Мухаббат Тагоева.
Майрамби Нуралиева, глава женщин ДФХ «Бобои Барот», довольна тем, что работу в теплице нашли многие безработные женщины джамоата Тугарак.
«После того как появились первые овощи из теплицы, сельхозпродукция на рынке стала доступнее для населения. За счет полученной прибыли мы намерены построить еще две такие же теплицы, и соответственно увеличить число рабочих мест», - добавила представитель дехканского хозяйства.
Возрождение адрасткачества
Профессионально-технический лицей (ранее училище) был открыт в Восейском районе еще в 1970 году. За время существования здесь уделялось лишь незначительное внимание обучению женщин профессиональным навыкам, которые востребованы на рынке труда.
В последнее десятилетие женщины проходили обучение только швейному и бухгалтерскому делу.
Для реализации национальной программы по возрождению адрасткачества ИОГВ Хатлонской область вышел с предложением по созданию и оснащению класса по адрасткачеству. Данная инициатива была поддержана проектом
В рамках проекта был восстановлен и оснащён необходимым оборудованием класс по адрасткачеству и в программу обучения внедрён новый курс. Первая группа из 15 девушек и женщин были обучены навыкам адрасткачества и еще 18 проходят обучение. Класс полностью передан на баланс профессионально-технического лицея.
Мини машинно-тракторная станция при фермерском хозяйстве
Ограниченный доступ к сельскохозяйственным машинам и механизмам является основной проблемой в сельской местности. Не все дехканские хозяйства в состоянии самостоятельно приобрести сельхозмашины и механизмы для своевременной обработки земель. Из-за нехватки техники фермеры вынуждены платить высокую цену для аренды сельхозмашин. По мнению специалистов, в решении этой проблемы помогло бы объединение фермеров в одну ассоциацию.
В Темурмаликском районе было решено создать малую машинно-тракторную станцию (МТС) при ассоциации дехканско-фермерского хозяйства «Бародарон-2016».
Имониддин Аслзода, Председатель Темурмаликского района, говорит, что инициатива, которая реализуется ПРООН при финансовой поддержке Российской Федерации, позитивно влияет на развитие местной экономики и улучшение благосостояния населения.
По его словам, в рамках проекта в Темурмалике выполнены и выполняются следующие под-проекты: разработана Программы социально–экономического развития района (ПРР) на 2016-2020 гг, повышен потенциал и оснащен техникой консультативный Совета при председателе района по улучшению предпринимательства и инвестиционного климата, разработан Инвестиционный путеводитель по привлечению инвестиций для Темурмаликского района, население получило доступ к микрокредитам с льготной ставкой для начала, или расширения бизнеса.
Кроме того, представители дехканских хозяйств Темурмаликского района совместно с предпринимателями Исфаринского района прошли обучение по переработке фруктов и сухофруктов.
В джамоате Совет Темурмаликского района, по словам Имониддина Аслзода, также были созданы производственный мини-цех по производству адраса, малая машинно-тракторная станция, построены две производственно–демонстративные теплицы. В джамоате Танобчи был улучшен доступ сельского населения к ирригационной воде путем закупки экскаватора-погрузчика для лучшего содержания и ремонта ирригационного канала.
Подготовка собственных профессиональных кадров
В Темурмаликском районе действует отдел Агентства труда, миграции и занятости населения, где могут пройти обучение или переобучение жители района.
С момента функционирования отдел проводит краткосрочные курсы по компьютерным навыкам, шитью, кулинарии, парикмахерским и кондитерским услугам, вышивке чакана и языковые курсы по русскому и английскому языкам среди безработных.
«Газо- электросварка является одной из востребованных специальностей в регионе, но из-за отсутствия средств и оборудования Агентство не имел возможности организовать этот курс. По запросу местного руководства был восстановлен и оснащён класс по газо- электросварочному делу в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» финансируемый правительством Российской Федерации», - рассказывает С. Мирзоев, глава отдела Агентства.
После того, как был восстановлен и оснащен класс, 21 безработный житель района был обучен навыкам газо- электросварки , и большинство из них в последующем нашли себе работу. В данный момент обучаются еще 20 человек.
В Восейском и Темурмаликском районах реализованы или находятся на стадии реализации более 10 инициатив, направленных на разрешение первостепенных проблем сельского населения в рамках проекта.
Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» направлен на решение социально-экономических вопросов, которые способствуют улучшению жизни населения, исходя из приоритетов на национальном и местном уровнях. Проект содействует местным органам власти в эффективном планировании и мониторинге социально-экономического развития районов, посредством разработки и обновления программ развития районов и реализации около 50 приоритетных инициатив, вытекающих из этих программ. Проект способствует улучшению эффективности производителей и переработчиков сельскохозяйственных товаров и способствует повышению занятости и развитию бизнеса в девяти наиболее уязвимых районах Таджикистана, с учетом их социальных и экономических потребностей. Также особое внимание уделяется вопросам, касающимся поддержки сельского хозяйства и переработчиков, поддержки предпринимателей и т.д.
Целевые районы: Восе, Темурмалик Хатлонской области, Айни, Пенджикент, Исфара, Истаравшан Согдийской области, Рашт, Джиргаталь и Таджикабад районы республиканского подчинения.