International consulting company Alvarez & Marsal (A&M) will help two Tajik banks – Tojik Sodirot Bonk (TSB) and Agroinvestbonk -- wriggle out of a tight financial situation. This company will work out the plan of recovery of these distressed banks.

