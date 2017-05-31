В столице Афганистана Кабуле в дипломатическом квартале прогремел сильный взрыв.

Как сообщает DW, в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек, более 60 получили ранения.

Кроме того сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла в магазинах и зданиях в радиусе 1 км от центра взрыва.

Отмечается, что взрыв совершил террорист-смертник неподалеку от посольства Германии. В непосредственной близости находятся здания и других посольств, поэтому полиция пока не может с уверенностью сказать, какой была главная цель атаки.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. По данным телеканала, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает.

При взрыве, как сообщает агентство Синьхуа, было повреждено здание, в котором расположено представительство агентства. Взрывной волной были выбиты стекла на первом этаже дома, сообщает Синьхуа.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака Багдаде произошел тройной теракт, в результате которого известно о смерти 35 человек и ранении как минимум 100 человек.

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