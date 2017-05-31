Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Страна: США

Режиссёр: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен

Премьера в Душанбе: 1 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой - принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти... и свое истинное предназначение.