Комитет по охране окружающей среды начал вывоз ста тонн ядохимикатов и отравленной почвы со складов бывших колхозов района Абдурахмони Джоми.

Сами люди, живущие вокруг складов, не осознают, какая опасность им грозит, и строят вокруг вредоносных объектов дома.

Процесс ликвидации зараженных материалов в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области начался 12 мая. По словам Рахматулло Хайруллоева, директора госпредприятия «Национальный центр по выполнению обязательств Стокгольмской конвенции в Республике Таджикистан», специалисты Комитета по охране окружающий среды провели инвентаризацию складов, на которых еще с советских времен хранятся сильно действующие ядохимикаты, в том числе ДДТ (в просторечии - дуст).

Было время, когда человечество не мыслило свою жизнь без этого пестицида, дуст распыляли на полях, в лесах, на болотах, в квартирах; его добавляли в мыло, ткани, в воду, которой протирали полы. В итоге ДДТ оказался одним из первых глобальных загрязнителей.

- Во время мероприятий наши специалисты только в районе Абдурахмони Джоми обнаружили 8 подобных складов. Экспертиза выявила, что концентрация ДДТ на территории кишлака Джовидон джамоата Арал данного района очень высока. Поэтому мы решили провести акцию «Чистая земля» в этом селе. В рамках этой акции мы планируем вывезти более 100 тонн зараженной земли и ядохимикатов на Вахшский полигон ядохимикатов, - рассказывает Хайруллоев.

...По его словам, склады хранения ядохимикатов, построенные здесь еще в советское время, стали разрушаться. Ситуация усугубилась тем, что местное население, несмотря на запреты, начало разбирать здания на кирпичи для своих нужд. В итоге ядохимикаты начали попадать в атмосферу, в почву и могли в дальнейшем нанести серьезный ущерб здоровью людей и окружающей среде. Сейчас мы упаковываем ядохимикаты в специальные мешки и переправляем их на полигон, - говорит директор госпредприятия.

По его словам, сами здания разобрать и также переправить на полигон из-за нехватки средств пока невозможно. Решено пока просто огородить объекты.

По словам специалистов, в Таджикистане изучено 164 подобных склада, где с советских времен содержали сильнодействующие ядохимикаты.

Предварительная инвентаризация, про­веденная на 45% складов (167 из 372) для хранения ядохимикатов, показала наличие 160,1 тонны устаревших и запрещенных к применению пестицидов, около 4500 тонн смесей пе­стицидов с почвой, находящихся на скла­дах и территориях вокруг них. На складах хозяйств в Зафарабадском районе Согда и Гиссарском районе РРП хра­нятся 17,55 тонны ДДТ. На двух полигонах-могильниках захоронено 10,5 тыс. тонн ядохимикатов, из которых около 3,1 тыс. тонн приходится на ДДТ.

«Ядовитые» дома

По словам Умеда Улугова, преподавателя экологического права юридического факультета РТСУ, в 2016 году Комитет по охране окружающий среды провел огромную работу по инвентаризации бывших складов ядохимикатов и пестицидов. Наиболее опасная ситуация выявлена в Поселке №1 Кумсангирского (ныне Джайхун) района.

- Там концентрация ДДТ в тысячу раз больше уровня ПДК (предельно допустимой концентрации). Это означает, что там жить смертельно опасно. По этой причине местные жители были переселены в другую местность. Для них по проекту Швейцарского фонда по противоминной деятельности были построены новые дома. Территория склада и его окрестности полностью закрыты, и доступ к этой территории ограничен, - рассказал специалист.

Проведенные еще в 12 районах исследования показали, что еще одна подобная мина замедленного действия находится в районе Абдурахмони Джоми, в кишлаке Джовидон. Концентрация здесь линдана (пестицид из группы хлорсодержащих углеводородов) в 825 раз выше нормы, а ДДТ-25 в 300.

- Здание, в котором хранились пестициды, до недавнего времени было в нормальном состоянии, хотя и не отвечало требованиям безопасности. Узнав, что весь этот объект будет разобран и отправлен на полигон Вахша, местное население потихоньку стало разбирать стены склада и использовать кирпичи для строительства своих домов. Это надо пресечь. Ведь люди даже не подозревают, какую опасность несут пропитанные ядохимикатами кирпичи. Сейчас нет достаточных средств и сил для полной эвакуации данного объекта, но работы в этом направлении уже ведутся, - говорит Умед Улугов.

По словам специалиста, раньше вокруг подобных объектов запрещалось строить дома в радиусе от 500 до 1 тысячи метров, это была так называемая санитарная зона.

- Сейчас за этим не следят, люди постепенно занимают пустующие земли и строят дома. По нашим оценкам, подобные склады имеются и в Яванском районе. Но там ситуация более-менее стабильная, практически все склады целы и используются по назначению. Немного хуже обстоят дела в районах Хамадони и Джайхун, - сообщил Улугов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения доля ПДК стойких органических загрязнителей (ДДТ) в грудном молоке таджикской женщины превысила допустимый уровень 2200 нг/г липидов в 4 раза, несмотря на запрет использования ДДТ в сельском хозяйстве в СССР с 1970 года, а для борьбы с малярией с 1985 года.

Мина замедленного действия

Жители кишлака Джовидон района Джоми рассказывают, что с наступлением летней жары вокруг села распространяется неприятный запах химикатов, исходящий от склада, расположенного в этой местности.

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- В 80-е годы я работал водителям в этом колхозе. На месте этого склада раньше была заправочная станция, потом ее переделали в склад, - рассказывает житель кишлака Рахмиддин Джафаров. – В нашем колхозе было 1,2 тыс. га хлопковых полей, для них нужно было большое количество химических удобрений, ядохимикатов для борьбы с вредителями. После распада Союза и реструктуризации колхоза этот склад остался бесхозным. Люди, не зная о последствиях, построили вокруг дома. Теперь у тех, кто здесь живет, постоянные проблемы со здоровьем. Но они не могут переселиться в другое, безопасное место. На это нужны деньги. А их нет.

Лочинбек Худоев, другой житель кишлака Джовидон, бывший сторож данного склада ядохимикатов, рассказывает, что еще в 80-е годы охраной этого опасного объекта занимался его отец.

- Я знаю каждый сантиметр этого склада. Сотрудникам Комитета по охране окружающей среды я показал, где в свое время содержали ядохимикаты, где захоронили часть из них. Сейчас часть стен разрушена, ветер разносит химикаты вокруг, в жару запах разносится на сотни метров. А люди всё знают, но им некуда идти. На какие деньги строить новые дома? Тут нужна помощь государства. Иначе ничего не изменится.

- В районе Джайхун мы навестили дома, построенные на территории вокруг складов ядохимикатов, и обнаружили, что во многих семьях у детей имеются проблемы со здоровьем, - говорит Хайруллоев. - У кого-то ребенок не может ходить, хотя ему уже 3-4 года, у другого проблемы с дыхательными органами, много детей и взрослых с кожными заболеваниями. ДДТ действует на организм медленно, нанося вред почкам, сердцу, бронхам, и в конце концов, вызывает лейкоз. Четыре семьи с наиболее опасных участков усилиями Комитета по охране окружающей среды при поддержке Швейцарского фонда по противоминной деятельности и ОБСЕ мы переселили на безопасное место, построив им дома. На днях мы навестили семьи; нужно сказать, что состояние их здоровья заметно улучшилось, - говорит Хайруллоев.

…Что касается состояния самого полигона ядохимикатов, с 2015 года здесь началась реконструкция территории, он полностью огражден металлической сеткой, построены домики для охранников, установлены камеры наблюдения, посажены деревья, способствующие удержанию заражённого воздуха. Также построен склад для хранения ядохимикатов. Остается одна проблема – обезопасить захоронения. Надеемся, в будущем и этот вопрос будет решен.