МИД России рассказал о регулярно поступающих сообщениях о полетах в различных частях Афганистана «неопознанных» воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам «Исламского государства».

Действия непознанной авиации в Афганистане вызывают обеспокоенность у российских властей. «Обращаем внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в различных частях Исламской Республики Афганистан (ИРА) “неопознанных” воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам ИГ»,— говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, сообщает «Коммерсант».

По данным МИД России, в течение мая самолеты без опознавательных знаков сбрасывали на территорию северных афганских провинций Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль ящики с оружием и другими видами снабжения. По версии властей провинции Джаузджан, на которые ссылается российский МИД, грузы предназначались для боевиков ИГ. Присутствие вертолетов без опознавательных знаков на территориях уездов Вагаз и Хогьяни подтвердили также власти южной провинции Газни, сообщил МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сомнение в том, что представители НАТО и Разведывательного управления Минобороны США не располагают информацией о неопознанных воздушных судах в Афганистане. «Возникает закономерный вопрос к представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе ИРА — страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО?»,— поинтересовались в МИД России.

На саммите НАТО в Брюсселе члены альянса приняли решение направить в Афганистан еще несколько тысяч военных. Они будут готовить афганские правительственные войска к участию в боевых операциях. В настоящее время в Афганистане в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» находятся 14 тыс. военнослужащих альянса.