С картинами художников Фарруха Негматзаде и Акмала Миршакара познакомила посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар в стенах посольства. Два художника, две творческие личности, два мировидения.

Asia-Plus Посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар

У Миршакара в натюрмортах ярко выражен национальный колорит, он в мотивах сюзане, в местной посуде, в портретах. Ни один гость как представитель своей страны на данной презентации не ошибался, и в его работах видел таджиков и Таджикистан.

Фото из соцсетей Акмал Миршакар слева

У Акмала чувство юмора в «Прогулке» восхитило каждого. В широких национальных платьях под платками женщины шествовали, держа в руках авоськи с портретами голливудской дивы Меррилин Монро.

Sputnik Работа Акмала Миршакара

У Фарруха – наднациональное, глобальное миросозерцание. Сейчас его работы экспонируются в США, он много ездил по Италии, Франции. Но сохранил свое таджикское начало, любовь к родной земле, к своему народу. Осмыслил, обобщил и передал зрителю нежность к каждой веточке с цветком, с шуткой красноречиво выразил хохотушек любознательных подружек. Негматзаде развил принципы новой технологии в создании своих работ. Удивил. Вызвал восторг. Взбудоражил.

Экспозиция работ Фарруха Негматзаде, Заслуженного художника Республики Таджикистан, встречала гостей картинами с чудесными названиями, как «Цветение яблони», «Лунная соната», «На горных перевалах» и множество других. Они окунули зрителя в мир окружающей природы, в мир неприхотливого бытия, но мир полной фантастики, осмысленной художественным видением автора. В малом он видит великое, громадье облекает теплотой человеческих чувств.

У Негматзаде композиции разной величины, есть размером в ладошку, есть и такие, что выше человеческого роста, преимущественно вытянутые ввысь.

Картины-пейзажи не безлики, у краешка внизу есть место для атрибутов горной местной жизни, то это залившийся в лае пес, то труженик-осел со связкой хвороста или с тюком вещей и совсем неприметна человеческая фигура - на ней чапан, на голове – платок.

Облики подружек разных возрастов с настроением в ситуации - не портретны, но точно выраженные типажи, уживаются в многофигурных сочетаниях. Тонкой линией овал лица, черточкой – брови, рот, точками глаза и образовался характер девушки. В «ню»- обобщения у художника создали у художника образы нежной красоты южного колорита – высокая тонкая талия у тел цвета спелого абрикоса, девственный «таз», округлые плечи, груди. Как результат: женственный торс не богини древнегреческой, но южной красавицы.

Фаррух Негматзаде выложил в картинах то мировоззрение, которое кристаллизовалось в странах Востока о взаимоотношениях человека и природы: человек – продукт природы, ее часть, песчинка мироздания. Но велики человеческие деяния, до экологических угроз природе в текущем столетии. Уживаются в гармонии с окружающей средой люди близкие к природе, скажем, жители села. Вот о них художник и ведет разговор с горожанами, зажатыми бетонными высотками в городах. Не выкладывает на полотно сюжеты покорения, ему ближе умелая согласованность соседства человека и природы пусть без грандиозной технологии.

У края рамы полоска русло горной реки, на немыслимой высоте этого ущелья идет на другой берег спокойный народ по примитивному мосту рук сельских «мудрецов», в углублении, за мостом, признаки активной жизни. У художника восторг пред солидарностью людских деяний и неприступной громадностью скал. Позиция художника-гражданина не один раз дает повод задуматься современнику о своем месте на земле.