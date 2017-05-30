После нескольких месяцев болезни в Панаме скончался бывший руководитель страны Мануэль Норьега. Ему было 83 года. Три месяца назад Норьеге сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг, сообщает Евроньюс.

Мануэль Норьега руководил Панамой с 1983 по 1989 годы и был свергнут в результате военного вмешательства США. Он отбывал срок в Соединенных Штатах по обвинению в причастности к наркобизнесу, а затем во Франции, где его осудили за отмывание денег.

В 2011 году Норьега был экстрадирован в Панаму и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в политических репрессиях и массовых убийствах сторонников оппозиции. В январе его перевели под домашний арест из-за предстоящей операции.