Dushanbe and Tashkent are expected to resume border talks today. The next meeting of the joint Tajik-Uzbek border delimitation commission is being held here from May 30-31, a source in the Tajik government told Asia-Plus in an interview.

