A three-day active phase of international antiterrorism exercise, dubbed Dushanbe-Anti-Terror 2017, involving military personnel, along with armored vehicles, artillery, and aviation, is beginning at the training grounds of Harbmaydon and Lohour in Tajikistan today.

