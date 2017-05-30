Семь послов Узбекистана были отстранены от занимаемой должности «за слабую организацию работы, проявленную пассивность и инертность», заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на заседании Сената, сообщает Подробно.uz.

«За слабую организацию работы, проявленную пассивность и инертность в исполнении поручений руководства страны освобождены от занимаемой должности 7 послов. За проявленную безответственность и халатность при исполнении должностных обязанностей с начала года приказом министра строгий выговор получили три замминистра и два начальника управления», – сказал Камилов, который впервые выступил перед сенаторами.

В его выступлении не значатся имена чиновников и страны пребывания послов. Стоит отметить, что на этом же заседании сенаторы утвердили новых глав дипломатических представительств в Бельгии, Индии и Республике Корея.

По его мнению, несмотря на предпринимаемые усилия, работу министерства иностранных дел по продвижению экономических интересов страны за рубежом нельзя считать достаточной.

Одним из главных недостатков в работе большинства дипучреждений министр назвал «низкий уровень управления коллективом и потеря требовательности к сотрудникам в выполнении прямых обязанностей по привлечению иностранных инвестиций и увеличению объемов экспорта на внешние рынки».

Камилов считает неудовлетворительной работу по налаживанию связей с бизнес-кругами, а также отсутствие эффективной системы анализа и постоянного мониторинга социально-экономической ситуации, тенденции и динамики развития отраслей экономики государства пребывания.

Главной причиной, почему советники по торгово-экономическим вопросам не справляются с привлечением инвестиций и повышению экспортного потенциала страны, на его взгляд, является «недостаточный уровень профессиональной подготовки, нехватка практического опыта ведения переговоров с иностранными партнерами, неумение составлять информационно-аналитические материалы, а также слабое владение ими иностранными языками».

Кроме того, МИД сталкивается с рядом проблем системного характера, связанных с координацией работы с другими министерствами и ведомствами страны, добавил Камилов.