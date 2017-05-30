Накануне священного месяца Рамазан столичные власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. Наш обзор показал, что выросли они (в некоторых случаях) аж в два раза. Такой обзор мы будем делать еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.
Отметим, что цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.
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rusnam5
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Проходимец5
Рамазан, что вы хотите? Рынок же, когда еще заработать? Сами установили и приняли этот порядок. Теперь принимайте как есть. Не при Советах же живете, и тем более не в мусульманском государстве. Так будет теперь и дальше и вовеки веков.
Фара6
Действительно цены пошли вверх, помидоры стоили 4-5 сомони, сегодня продают по 9 сомони.