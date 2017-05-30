Один человек погиб, когда обвалилась остановка у метро Пражская

Число погибших в результате урагана в Москве достигло 11 человек, сообщает Интерфакс. Агентство ссылается на "информированный источник", официально эти данные не подверждены.

"По состоянию на 17:30 поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве", - сказал собеседник агентства.

Арсений Бобровский / РБК

Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные щиты и повалило деревья, которые при падении повредили автомобили.

Погибли и пострадали люди. Данные о количестве пострадавших уточняются.

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Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек.

«Около 15:50 на ВВЦ в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Александр Панченко / Instagram

Интерфакс сообщил о гибели мужчины в результате падения дерева при урагане на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил источник «Интерфакса».

Два человека погибли после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

Павел Финагин / «ВКонтакте»

В Красногорске в результате урагана погиб один человек. Его насмерть придавило металлическим листом.

Еще один человек получил травмы, когда на него упала остановка у метро Пражская, и позже скончался от несовместимых с жизнью травм.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твитере выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, не став уточнять данные о жертвах.

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«Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии. ​В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин.

grigorythebes

Упавшие деревья травмировали несколько человек на Даниловском кладбище, писал Интерфакс со ссылкой на источник. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Женя Хмыров / Instagram

Филевская линия метрополитена работала с перебоями из-за упавшего на рельсы дерева. "Закрыты для входа пассажиров станции "Филевский парк" и "Пионерская", - говорилось в сообщении метро в "Твиттере".

Российские железные дороги заявили, что движение аэроэкспрессов до аэропорта Внуково "затруднено" также из-за упавшего дерева.

Федор Тросников для РБК

На территории резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева упали несколько сосен высотой с трехэтажный дом, сообщали корреспонденты РИА Новости и ТАСС. Одно из деревьев рухнуло рядом автомобилями участников совещания у Медведева.

juli_sun / Instagram

Шквалистый ветер обрушил пирамиду в Истринском районе Подмосковья, пишет РБК владелец пирамиды Александр Голод. Эта конструкция была возведена в 1999 году и бросалась в глаза всем, где едет по Новорижскому шоссе.

Разрушенная пирамида

Ранее в понедельник МЧС РФ объявило о желтом уровне опасности из-за ожидающихся ливней и порывистого ветра.