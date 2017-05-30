О чувстве неловкости... Вы знаете, когда это у меня бывает? Тогда, когда я беру в руки молоток, ну или какой другой инструмент. Например, беру табурет, встаю на него и начинаю забивать гвоздь. И в этот момент меня охватывает чувство неловкости. Я знаю почему меня охватывает это чувство - это потому что у меня руки не с того места растут. Но потом прошло какое-то время, и я понял кое-что очень важное для меня, я называю это «Абдуразаковщиной», в хорошем смысле этого понятия.

Был у меня дед, звали его Абдуразак. В 37-ом году он попал по ложному обвинению под каток репрессий и 15 лет валил лес где-то в Сибири. Видимо, там, в Сибири он так наработал на всю свою оставшуюся жизнь вперед, что после освобождения больше ни дня нигде не работал, хотя был очень начитанным и умным, мог сотни стихов и поэм наизусть рассказать.

От деда ген «Абдуразаковщины» перешёл к моему отцу Хабибулло. Отец был талантливым актёром и режиссёром, прекрасный рассказчиком с прекрасным чувством юмора, но представить его с молотком в руках у меня никак не получалось! Просто никогда его ни с отвёрткой в руке, ни с плоскогубцами не видел! В свою очередь, отец через двух своих прекрасных жён распространил ген уже «рукожопности» на пятерых своих сыновей…

Помню, когда мой брат Барзу (известный театральный режиссер, - ред.) жил за Садбаргом, мы оба то ли пытались что-то починить, то ли что-то повесить на стенку, но матерясь, бросили это дело. Но от отца и моей мамы он получил более лучшие гены, это талант, на грани, возможно, гениальности, он Мастер и Художник!

После Барзу иду я. Как-то отец, глядя на меня, брезгливо выдавил из себя: "Шалопай"! Тогда я на него не обиделся, понимая, что в моём лице он узнал себя, именно себя! Я же понимал, что я плоть от плоти его, моего отца!

После меня идёт Ниссор. Талантливый пианист и фотограф! В сентябре прошлого года я приехал к нему на фотовыставку в Гетеборг. За день до выставки, мы загрузили 20-25 его фотокартин и поехали их развешивать. Вы знаете, если бы у Ганса или Мартина развесить эти картины заняло бы ну час или полтора, у нас у обоих Абдуразаковых на это ушёл весь день! То криво, то косо, то слишком низко и близко. Когда он взял в руки молоток и, прищуриваясь, стал забивать гвоздь, я молился, как бы он не попал себе по пальцам. Он ведь пианист, его пальцы кормят, но слава Аллаху, обошлось!

Следующими идут Шахбол и Маздо, оба умные и хорошие ребята, но руки растут оттуда же, откуда у меня.

Так вот к чему я это все пишу? Пару месяцев назад у меня в туалетном бачке возникли проблемы - вода то заполнялась, то нет, лилась впустую в унитаз. Как только я задумывался о починке бачка, меня охватывало чувство тревоги и безнадежности. Каждый раз, когда моя жена проходила мимо меня с тазиком воды, она в очередной раз просила меня взяться за бачок. В один момент, мне стало её жалко, и я купил для неё ведро, чтобы ей было легче (я же заботливый муж!)

Но позже я все-таки решил заглянуть в бачок, чтобы понять, что же там происходит, и тут опять меня охватило чувство неловкости, я смотрел туда и ничего не понимал! Я решил посмотреть в Ютюбе и познать это. Вроде бы что-то поняв, я купил это нечто, то, что надо было заменить (не знаю как это называется). Мужики, вы не поверите, заменить это у меня заняло буквально три (!!!) минуты!

Я позвал жену! «Абдуразаков, неужели ты починил?», - засомневалась она.

Я не принужденно, но гордо ответил: «А чё тут чинить, три минуты работы! И до сих пор, каждый раз, нажимая на кнопку слива бачка, я удовлетворенно слушаю, как вода наполняется, и после ухожу с улыбкой на лице…).