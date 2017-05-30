На Лазурном берегу Франции подведены итоги 70-го Каннского международного кинофестиваля. За победу боролись 19 фильмов. В жюри наряду с президентом Педро Альмодоваром, заседали Джессика Честейн, Пак Чхан Ук, Паоло Соррентино и Уилл Смит.

ПОБЕДИТЕЛИ

Главную награду Каннского кинофестиваля-2017 – "Золотую пальмовую ветвь" – получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Рубен Эстлунд, обладатель «Золотой пальмовой ветви» REUTERS

Фильм "Квадрат" рассказывает о работнике музея современного искусства. Главный герой, Кристиан, сыгранный датчанином Класом Бангом, — куратор недавно открытого музея. На протяжении фильма он сталкивается с непреодолимыми дилеммами в своей личной и профессиональной жизни. Он в разводе, но старается быть идеальным отцом для двух дочерей; стремится к тому, чтобы его работа служила обществу, водит электрокар, безупречно вежлив и корректен с окружающими. «Не будь ты таким шведом», — говорит ему в какой-то момент раздраженный коллега. И Кристиан действительно вдруг изменяет своей безупречности, когда у него посреди улицы крадут бумажник и смартфон... Он раскладывает по почтовым ящикам многоквартирного дома, где, предположительно, живет вор, письма с угрозами. Этот эксцентричный поступок приводит к непредсказуемым последствиям.

Для Швеции это, кстати, сенсация не меньшая, а то и большая, чем стало бы награждение Андрея Звягинцева той же авторитетной наградой для нас. Русские получали «Золотую пальмовую ветвь» лишь однажды, в 1958-м, за «Летят журавли» Михаила Калатозова. А шведский режиссер — еще раньше, в 1951-м (это была «Фрекен Юлия» Альфа Шёберга).

Гран-при Канн получила французская драма «120 ударов в минуту» о гремевшей в начале 1990-х войне со СПИДом Робена Кампайо.

Робен Кампийо, «120 ударов в минуту» REUTERS

“120 ударов в минуту” – это полный драматизма рассказ о борьбе за свои права больных СПИДом во Франции начала 1990 годов на примере организации гей-активистов группы “Действуй”.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

Приз жюри — третью по значимости награду смотра — взял Андрей Звягинцев REUTERS

В фильме представлена история супружеской пары в разводе, у которой исчезает 12-летний сын Алеша. Главные роли исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Лучший режиссер: София Коппола за фильм "Роковое искушение". Это ремейк классики Дона Сигела «Обманутый», главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд.

Оригинальная картина была основана на южноготическом романе Томаса Куллинана «A Painted Devil» и рассказывала историю раненого янки Джона МакБерни, во время Гражданской войны в США нашедшего убежище в школе-интернате для девочек в Луизиане. «Роковое искушение» выходит в российский прокат 27 июля 2017 года.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс, сыгравший в фильме "Ты никогда здесь не был".

Джессика Честейн и Хоакин Феникс, обладатель приза за лучшую мужскую роль

Отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

Лучшей актрисой стала Дайян Крюгер, фильм "Из ниоткуда".

Диана Крюгер, обладательница приза за лучшую женскую роль Reuters

История о женщине, потерявшей во время теракта мужа и ребенка, которая решила мстить за эту несправедливость. снятый немецким режиссером турецкого происхождения Фатих Акином.

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".

Спецприз жюри в честь семидесятилетия фестиваля вручили Николь Кидман, которая участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.

ПРОИГРАВШИЕ

Список неудачников Канн возглавляет живой классик, накануне фестиваля украшавший все без исключения рейтинги его фаворитов. Претендовавший на третью Золотую пальмовую ветвь австриец Михаэль Ханеке удостоился за свой «Хэппи-энд» сдержанных комплиментов.

«Хэппи-энд»

С пустыми руками уехали из Канн Лозница с «Кроткой», Тодд Хейнс с «Миром, полным чудес» и именитые французы Мишель Хазанавичус («Молодой Годар») с Франсуа Озоном («Двуличный любовник»).

Как и обещал в самом начале фестиваля Альмодовар (с которым попробовал было поспорить Смит - но, видимо, без особого успеха), без внимания жюри остались готовящиеся к премьерам на Netflix - и благосклонно принятые критиками - «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбака и «Окча» Пона Джун-хо.

Кстати, настоящим шоком для публики стала 52-летняя Моника Беллуччи. Она была ведущей церемонии открытия Каннского фестиваля, на которой страстно поцеловала французского комика Алекса Луца.

На закрытии Каннского кинофестиваля она снова подарила свой поцелуй. На этот раз счастливчиком стал 67-летний глава жюри, испанский режиссер Педро Альмодовар.