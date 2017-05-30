За последние годы гражданство Таджикистана мечтали получить сотни иностранцев, но получили единицы. Многие ждут заветной записи годами, живя под вечной угрозой депортации. Почему так происходит, пытался разобраться корреспондент «АП».

«Встаньте, люди, встаньте в очередь…»

Судя по длинной очереди, выстраивающейся каждый день у здания российского посольства в Душанбе, новый порядок предоставления гражданства РФ русскоговорящим гражданам заставляет немало людей в Таджикистане задуматься об эмиграции. Многие видят в этом возможность избежать экономических трудностей в стране или же пользуются возможностью получить двойное гражданство.

Между тем немало и желающих получить гражданство Таджикистана. Но не все так легко. Попробуем рассмотреть суть проблемы.

Что говорит закон?

Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Таджикистан регулируются Конституционным законом «О гражданстве», Законом «Об иностранных гражданах», Положением «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Республики Таджикистан» и другими нормативно-правовыми документами.

Фото из архива Asia-Plus Семьи афганских беженцев в Таджикистане планируют дальнейшую интеграцию и хотели бы иметь возможность получить таджикское гражданство. На фото беженец из Афганистана.

Основаниями для приобретения гражданства являются: рождение; прием в гражданство; восстановление в гражданстве РТ; выбор гражданства Таджикистана при изменении государственной границы Республики Таджикистан. Вопросы гражданства в РТ относятся к компетенции президента страны, Комиссии по вопросам гражданства при президенте, паспортно-регистрационной службы МВД, дипломатических представительств и консульских учреждений МИД Республики Таджикистан.

Обычным условием приема в гражданство является постоянное проживание на территории РТ, для иностранных граждан и лиц без гражданства - пять лет непрерывно непосредственно перед обращением с ходатайством.

Заявление не принимается к рассмотрению, если лица проживают без визы, без регистрации, с просроченным сроком действия паспорта или удостоверения лица без гражданства. В этом случае они считаются незаконно проживающими и подлежат административному наказанию в виде штрафа и выдворения с территории страны.

Президент Таджикистана в августе 2015 года подписал Конституционный закон Таджикистана «О гражданстве» в новой редакции.

Как отметил тогда руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта омбудсмен Зариф Ализода, в отличие от принятого еще в 1995 году закона в новом изменены правила получения гражданства Таджикистана.

Например, гражданин иностранного государства и лица без гражданства не имеют права получить гражданство РТ, если они не знают государственного языка на разговорном уровне или в отношении них возбуждено уголовное дело.

По словам Ализода, иностранные граждане и лица без гражданства имеют льготы при получении гражданства, если они усыновили или удочерили малолетних граждан РТ. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, которые оформили брак с гражданином РТ, имеют право получить гражданство через 3 года.

Согласно нормам нового закона, если иностранным гражданам и лицам без гражданства было отказано в получении гражданства Таджикистана, то они могут только через год повторно обратиться с новой подобной просьбой.

Кроме того, согласно новому закону лица из числа граждан республики автоматически будут лишены гражданства РТ, если они воюют в составе террористических организаций за рубежом.

А что происходит на самом деле?

Во время исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в конце 2016 года 8 037 человек смогли подтвердить свое гражданство и получить паспорт Таджикистана. Однако помощь была оказана в основном лицам без гражданства – тем, кто имел паспорта советского образца или вообще не получал национальный паспорт и жил по свидетельству о рождении.

Сколько иностранцев из этого числа людей получили таджикское гражданство, нам выяснить не удалось…

Как указывается в исследовании, многие семьи афганских беженцев в Таджикистане планируют дальнейшую интеграцию и хотели бы иметь возможность получить таджикское гражданство. Организации, работающие с беженцами, сообщают, что количество афганских беженцев, нашедших приют в Таджикистане, сократилось вдвое по сравнению с прошлыми годами. Если 20 лет назад их было 6600, то сегодня – 2500. В интервью радио «Озоди» руководитель организации «Дети, беженцы и уязвимые граждане» Мавджуда Рахманова связала такую тенденцию с переселением афганских беженцев в третьи страны, например по специальной программе в Канаду. По ее словам, афганцы столкнулись там с трудностями из-за незнания языка, в Таджикистане им комфортней жить в схожей языковой среде, поэтому для них важно получить заветный таджикский паспорт. Но это удается не всем.

…Афганская беженка Вайда живет вместе со своей семьей в Таджикистане уже 9 лет. Многолетние усилия семьи получить таджикское гражданство оказались тщетными.

- Наша невестка является гражданкой Таджикистана, но брат до сих пор не может получить гражданство, хотя у них уже растет трехлетний сын, - говорит она. - Я тоже очень хочу получить таджикское гражданство, для ускорения процедуры мне предложили отказаться от афганского паспорта, но я боюсь, что, если мне откажут в Таджикистане, тогда я останусь лицом без гражданства.

Несколько лет назад мы писали об афганском поэте Хоруни Роъуне, который пытался на протяжении 14 лет получить заветный таджикский паспорт.

Член Союза писателей Таджикистана, «за заслуги в прославлении и пропаганде таджикской литературы», назвавший Таджикистан своей «второй родиной», который до сих пор пишет песни для известных таджикских исполнителей, официально женившись на гражданке Таджикистана и имеющий двух детей – тоже граждан Таджикистана, так и не получил заветный паспорт и эмигрировал в Канаду.

- Я хотел получить здесь гражданство, но бюрократические структуры поставили заслоны для этого. Поэтому мне пришлось обратиться в правительство Канады для получения гражданства, и они решили вопрос. Там я чувствую себя настоящим гражданином – «человеком с бумажкой», - говорил он тогда в интервью.

Проблема касается не только граждан Афганистана. Один из европейцев, который женился несколько лет назад на гражданке Таджикистана, и у них в совместном браке уже трое детей, на правах анонимности рассказал, что процедура эта очень долгая и сложная.

- Здесь я живу уже десять лет. За это время я собрал все необходимые справки, заверил у нотариуса какие только возможно документы, но гражданство мне так и не дали. В МВД не отказывают, но тянут, ссылаясь, что, мол, какой-то начальник не подписывает. Намекали на большие деньги. Я боюсь даже обращаться в СМИ, они меня сразу вычислят, - говорит он.

Между тем мужчина рассказал, что боится выезжать на свою родину, чтобы не нарушить статью 15 закона «О гражданстве» (для получения гражданства Таджикистана человек должен непрерывно находиться в течение пяти лет в республике, то есть со дня получения вида на жительство до дня обращения с ходатайством о приеме в гражданство).

- Хотя нам и разрешен разовый выезд, не превышающий трех месяцев, за пределы Таджикистана в течение года, я боюсь, чтобы потом мне не отказали, руководствуясь этим законом, ведь у меня уже есть вид на жительство, - говорит собеседник.

«Иностранцы, которые вступили в брак с гражданином РТ, раньше имели право при облегчающих обстоятельствах получить гражданство РТ, но в новой редакции закона этого пункта уже нет», - говорят юристы.

Без ответа и комментариев

Мы отправили официальный запрос на имя министра МВД республики, чтобы получить данные о количестве получивших гражданство РТ иностранных граждан за последние несколько нет. Ответа так и не последовало. Неофициально один из ответственных лиц министерства посоветовал не заниматься этой темой вообще…

А в МИДе разъяснили, что их ведомство занимается только сбором документов, а заявления рассматриваются специальной комиссией по гражданству при президенте РТ. Но где сидит эта комиссия, кто входит в ее состав, нам так и не удалось узнать.

Дело Лизоркина

Уже почти десять лет гражданин Украины Игорь Лизоркин мечтает получить гражданство Таджикистана. Он родился и вырос в Худжанде, во время гражданской войны вместе с семьей уехал на Украину. Так как он выехал туда с советским паспортом, документы пришлось поменять на украинские. Ничего зазорного в смене документов он не видел, тем более других вариантов не было. Но так и не привыкнув к новому месту жительства, Игорь Николаевич в конце концов вернулся обратно, в Таджикистан. В настоящее время он живет и работает в Худжанде. Здесь у него сотни учеников, этого человека знают во всем городе, ценят и любят.

Фото с сайта dialog.tj Почти десять лет гражданин Украины Игорь Лизоркин мечтает получить гражданство Таджикистана.

- Я родился в Таджикистане, у меня есть все необходимые документы. Даже представить себе не мог, что мне не дадут таджикский паспорт, - признался Лизоркин в прошлогоднем интервью «АП».

7 лет Игорь Лизоркин жил по визе, в 2014 году ему выдали вид на жительство, который дает право жить в Таджикистане без визы целых два года. В конце 2015 года через таджикские СМИ Игорь Николаевич обратился с просьбой о предоставлении гражданства Таджикистана к президенту страны. Из аппарата президента пришел ответ о выдаче гражданства «на общих условиях». Согласно Закону о гражданстве РТ, кандидат должен непрерывно проживать на территории страны пять лет.

- Вся проблема в том, что для продления срока визы мне приходилось выезжать за пределы Таджикистана, то есть срок моего пребывания прерывался, - пояснил Лизоркин. - Чтобы получить заветное гражданство, согласно закону, я должен отказаться от украинского.

Но эту процедуру надо провести только на Украине, и не факт, что для этого не потребуется немало времени. Для выезда у Лизоркина не хватает средств. Да и боязнь начать всю процедуру вступления в таджикское гражданство, на которое ушло 10 лет, заставляет его не покидать пределы республики. Как он отметил в прошлогоднем интервью, цель всей его жизни – заветный таджикский паспорт.

- Таджикистан для меня - больше чем родина, я не могу жить без этой страны, - говорит он.

Признаться, нам не удалось узнать, получил ли он в итоге долгожданный статус. Лизоркин - в Худжанде, но на просьбы дать интервью по поводу гражданства он так и не откликнулся.

Как там у соседей?

В феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о приеме 94 лиц в гражданство своей страны. Среди тех, кто получил гражданство соседней страны, числятся 15 граждан Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в тексте указа президента отмечается, что Узбекистан и в сфере приема в гражданство, придерживаясь принципов законности, гуманности и социальной справедливости, будет на системной основе реализовывать меры по обеспечению соблюдения интересов человека. Кстати, подобный указ президента соседней страны был обнародован впервые.

Также в конце прошлого года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал 3 указа «О приеме в гражданство Кыргызской Республики», в результате чего кыргызское гражданство получили 137 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы - бывшие граждане Узбекистана и Таджикистана, возвратившиеся на историческую родину.

809 иностранцев и лиц без гражданства приняты в украинское гражданство указом президента Украины в прошлом году.

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За последние несколько лет в Таджикистане не было обнародовано ни одного указа президента о том, сколько иностранных граждан получили наше гражданство.

Между тем это еще один повод для того, чтобы показать миру приверженность нашего государства к соблюдению основополагающих международных стандартов прав и свобод граждан и к демократическим ценностям.

«Левые» альтернативы

При невозможности оформить документы обычным путем люди, как правило, прибегают к обходным способам.

На различных форумах предприимчивые люди предлагают «сделать» гражданство Таджикистана - за определенную плату и, как они сами обещают, вполне на законных основаниях. Так, один бывший таджикистанец, который указывает, что у него есть связи с некоторыми чиновниками при должностях, предлагает комплект документов: внутренний паспорт, выданный ОВД одного из районов Душанбе, а также свидетельство о рождении, восстановленное из архива с соответствующим штампом.

«После того как я сделал клиенту такие документы, он просто пошел в ОВИР и получил биометрический загранпаспорт за 2 недели, дающий право передвигаться по многим странам без виз», - пишет предприниматель, при этом отмечая, что прописка, ИНН, которые входят в стоимость, ставятся сразу в гражданский паспорт при получении. Естественно, задним числом.

Он отмечает, что при желании можно немного помять и чуть-чуть потрепать обложку паспорта. Срок получения паспорта - от двух до четырех месяцев. Стоимость услуги – 10 тысяч сомони с 50%-й предоплатой.

«Все зависит от наличия бланков и нахождения на месте нужных людей. Вам только потребуется приехать в Таджикистан и получить документ в требуемом ОВД самостоятельно. Дата будет сообщена за 2 недели до готовности паспорта», - сообщает он и на вопрос, можно ли сделать такой паспорт, например, гражданам из третьих стран, с иронией отмечает, что его можно сделать всем, потому как «половина Афганистана ездят по кыргызским и таджикским паспортам».

Между тем продавец указывает, что перед тем, как делать гражданство, идет оценка личности, человека «пробивают» по базам, а там, соответственно, и цены другие - выше примерно в два раза. Он так подробно описывает схему получения паспорта, что у человека, заинтересованного в получении гражданства и уставшего от бюрократических механизмов, не остается иного выхода, как получать его обходным путем.

МЕЖДУ ТЕМ:

Исследовательская организация Henley & Partners в июне прошлого года впервые опубликовала Индекс гражданств мира (Global Index to Rank Quality of Nationalities) среди 182 стран. Таджикистан занял в этом списке 116-ю позицию. Гражданство Таджикистана в этом рейтинге оценили наравне с гражданствами таких стран, как Монголия, Бутан, Замбия и Лесото. Составители рейтинга утверждают, что Таджикистану необходимо быть более открытым миру, и отмечают, что 116-я позиция гражданства Таджикистана показывает слабость значения гражданства этой страны как для самих граждан, так и для тех лиц, кто пытается получить гражданство Таджикистана.

«Одна особенность этого рейтинга относится к значению самой страны, то есть насколько она открыта для работы и жизни иностранных граждан», - отмечают в организации.

Кстати, в 2001 году Таджикистан находился на 102-й позиции, а через год опустился на 109-е место, потом на 112-е место и теперь - 116-е…