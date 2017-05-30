Порядка 14 процентов таджикистанцев все еще готовы держать свои сбережения в банках страны в качестве депозита. Таковы результаты опроса НБТ.

Национальный банк Таджикистана посредством он-лайн опроса выясняет уровень доверия населения к банковской системе страны: регулятор спрашивает, какие способы хранения сбережений использует население.

Согласно промежуточным результатам, 62 процентов опрошенных ответили, что не имеют никаких сбережений и что живут от заплаты до зарплаты.

Примерно 15 процентов респондентов считают самым надежным способом хранения сбережений «дома под подушкой».

Примечательно, что 14 процентов голосовавших все еще верят банковской системе страны и готовы хранить свои сбережения в кредитных организациях в качестве депозита.

Между тем, 9 процентов респондентов считают, что деньги не нужно хранить: «тратить надо, и с удовольствием – живем-то один раз».

Доверие населения к банковской системе Таджикистана существенно снизилось после того, как в прошлом году сразу несколько банков страны столкнулось с финансовыми проблемами. В результате, два банка были объявлены банкротами, еще два системообразующих банка держатся на плаву благодаря предоставленной правительством помощи. Вкладчики проблемных банков до сих пор не могут вернуть свои сбережения в полном объеме.