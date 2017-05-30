На дизайнерской выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este британская компания продемонстрировала свой новый проект по имени Sweptail. Экстравагантное купе построено в единственном экземпляре специально для конкретного заказчика, имя которого Rolls-Royce не называет, сообщает Автовести.

Автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. auto.vesti.ru

Известно, что клиент является одним из авторов концепции внешнего вида Sweptail, а также планомерно сотрудничал с создателями купе на всех этапах его разработки и производства. Утверждается, что разработчики вдохновлялись обликом оригинальных купе 30-х годов прошлого века, включая и автомобили самой британской компании.

Полностью новый кузов стилизован под яхту. auto.vesti.ru

Полностью новый кузов стилизован под яхту. Спереди и сзади также установлены сделанные вручную из алюминия цифры 08. В компании не подтвердили информацию о стоимости модели в $12,8 млн, однако дали понять, что автомобиль «по-настоящему дорогостоящий».

На постройку Rolls-Royce Sweptail ушло около четырех лет, а базой для него стал седан Phantom. auto.vesti.ru

Официально стоимость проекта не называется – глава компании Торстен Мюллер-Отвос уже назвал сведения о том, что он обошелся заказчику в 12 млн евро, слухами. Однако, он же успел намекнуть, что, возможно, Sweptail стал "самым дорогим новым автомобилем в мире".