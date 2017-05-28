Рамазан – священный месяц для мусульман всего мира. Миллионы верующих, по велению Всевышнего, держат пост и воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката. Вечерами по традиции очень многие устраивают ифторы, где за большим столом собираются родственники и друзья, чтобы вместе разделить радость этого благословенного месяца.

Но не у всех есть возможность провести ифтор дома. Иногда этому мешает ритм жизни в городе. Но все это не повод отказываться от коллективного ифтора.

В Душанбе в этом году многие заведения подготовили специальные акции, приуроченные к Рамазану. В этих заведениях вы можете не только вкусно поесть, но и провести время в спокойной и приятной обстановке за разговорами с друзьями.

Мы представляем вам несколько столичных заведений, где вас каждый вечер ждут на ифтор.

Вкусно, быстро, разнообразно – «Фуд Мастер»

Фаст фуд, японская кухня, национальная и европейская – все это вам может предложить компания «Фуд Мастер» в своих заведениях, которые раскинуты по всему Душанбе.

В течение всего священного месяца Рамазан во всех заведениях «Фуд Мастер» с 19 до 21 часа, на время ифтора, действуют 10-процентные скидки.

Итак, полюбившийся душанбинцам фаст фут от Кафе «SFC Чикен» с 10-процентной скидкой вы можете отведать по следующим адресам:

1-й SFC Чикен адрес: пр. Рудаки ,30

2-й SFC Чикен адрес: пр. Рудаки,92

3-й SFC Чикен адрес: ул.НусратуллоМахсум 79/2

4-й SFC Чикен адрес: ТЦ Душанбе Мол (Ашан Сити)

Любителей роллов, суши и всей японской кухни ждут в кафе «Ролл Хаус» по следующим адресам:

1-й Ролл Хаус адрес: ТЦ Душанбе Мол (Ашан Сити)

2-й Ролл Хаус адрес: пр. Рудаки ,92

В кафе «Хилол» вы можете провести свой ифтор, составив разнообразное меню из национальной и европейской кухни. Вас приглашают по следующим адресам:

1-й Хилол адрес: ул. Саид Носири ,29

2-й Хилол адрес: ТЦ Душанбе Мол (Ашан Сити)

Также компания «Фуд Мастер» предлагает вам доставку по городу. Свой заказ можно сделать по телефону 903-33-53-53. Фаст фуд из «SFC Чикен» вы можете заказать 24 часа в сутки. Заказ из «Ролл Хаус» и «Хилол» можно оформить до 22 часов.

Восточный колорит «Бухоро Палас»

Ресторан «Бухоро Палас» отличается своим изысканным восточным интерьером и столь же изысканной восточной кухней. Вечером, в свежести уходящего дня вы сможете вкусить разнообразные блюда, которые предлагают повара ресторана. На первое вам предложат здесь на выбор пять блюд, стоимость которых составляет всего 15 сомони - хомшурпо, щи зелёные, окрошка, куриный бульон, борщ. Для любителей изысканных блюд в «Бухоро Палас» вам предложат суп из перепелки – Будана шурпо. Стоимость одной порции составляет 26 сомони.

На второе вы можете отведать здесь сочный, прожаренный и вкусный шашлык. На выбор вам тут предложат пять разных видов шашлыка от 18 до 24 сомони. За традиционный салат шакароб и графин компота заведение денег не берет.

Для любителей национального плова и самбусы необходимо сделать предварительный заказ.

Ресторан «Бухуро Палас» расположен по адресу: улица Бухоро 2 (Ориентир посольство Японии).

Телефон 907 66 00 66, 227 98 76.

Ресторан и кафе «Мерве». Ифтор в лучшем стиле Турции

Именно в этом ресторане и кафе вы проведете свой ифтор в классическом стиле Турции. Здесь вы сможете начать ифтор именно с фиников и столовой воды, как это принято во многих мусульманских странах. Вместе с финиками на тарелке с сухофруктами обязательно будут оливки, сушеный урюк и сыр. Также на открытие вечернего разговения в ресторане и кафе «Мерве» обязательно подают нарезанные свежие фрукты и компот из них.

В специальное меню на ифтор здесь вам предложат: овощной салат, нарезку свежих овощей, эзме (эту приправу мы больше знаем как зверобой) и традиционную турецкую чакку – хайдари.

Здесь также подают вкусный турецкий лаваш и традиционные турецкие кульча.

Зарезервировать столики можно по телефонам: 221-80-02, 985-80-63-63, 224-38-80, либо оставив заявку на сайте – www.merve.tj.

Ресторан «Мерве» расположен по адресу: улица Дружбы Народов, 47 (ориентир: Душанбинский пивзавод). Кафе «Мерве» расположено по адресу: проспект Рудаки, 92.

Специальное предложение от ресторана «DбD»

Ресторан «DбD» подготовил специальное предложение на священный месяц Рамазан для своих посетителей по доступным ценам. Весь ужин на одного человека обойдется в 38 сомони. Причем вам будет предложено составить свое меню из предложенных вариантов.

Из салатов в меню ифтор предложены - салат Андунузи или салат Пикантный

На первое блюдо можно заказать либо Мастоба, либо Луби шурбо.

На второе блюда повара «DбD» предлагают – Кебаб Кубида и Куриное филе в томатном соусе. К ним подаются гарниры – рис и гречка. Из напитков в священный месяц Рамазан в «DбD» предлагают чай и компот, из хлебобулочных изделий можно заказать нон или кульча. Стоимость всего предлагаемого меню на одного составит 38 сомони.

Ресторан «DбD» расположен в самом центре столицы, по адресу Душанбе, ул. Техрон, 21 (ориентир - школа №1). Столик можно заказать по телефонам: 221-78-28, 906-55-25-25

Вкусно и уютно в кафе «Мантухона»

Само название этого заведения говорит, что здесь вас ждут вкусные манты. Отменная кухня, доброжелательная атмосфера и профессиональный персонал – все это способствует приятному ужину для постящихся гостей заведения.

«Мантухона» также предлагает своим посетителям на месяц Рамазан специальное меню, которое обойдется на одного человека в 25 сомони. Для вашего ифтора «Мантухона» предлагает следующее меню: хомшурпо (0,5 порции), манты 1 порция (5 шт), салат Шакароб, кулча,чакка,компот и чай. И все это обойдется в 25 сомони.

Кроме того, вы также здесь можете заказать манту из резанного мясо – стоимость за штуку 2 сомони, 10 видов шашлыков от 10 сомони за порцию, самбуса – 2 сомони за штуку, табака – 35 сомони за тушку.

«Мантухона» также может доставить ваш заказ в любую точку города совершенно бесплатно.

Сделать заказ на дом или зарезервировать столик на вечер вы можете по телефонам 234 58 10, (+992)937 90 36 36. Кафе «Мантухона» расположено в 46 микрорайоне.