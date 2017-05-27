Первое землетрясение произошло 27 мая глубокой ночью. Сила толчков в эпицентре, который находился на территории Таджикистана, составила 4-5 баллов. Второе землетрясение было меньшей интенсивности, в том же эпицентре.

На границе Таджикистана с Кыргызстаном в ночь на 27 мая произошли два землетрясения силой до 5 баллов, сообщает МЧС КР.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, первое землетрясение силой 5 баллов (12 балльная шкала MSK-64) зафиксировали около полуночи по Душанбинскому времени. Эпицентр находился в 180 км северо-восточнее от Душанбе, в 50 км северо-восточнее Рашта и в 20 км от села Кара-Тейит Ошской области Кыргызстана. В Душанбе сила толчков составила 2 балла.

Второе землетрясение, по данным сейсмологов, произошло уже около семи утра по Душанбе. Сила толчков в эпицентре составила 3,5 балла.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана и КЧС Таджикистана, жертв и пострадавших нет.