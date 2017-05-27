В Согдийской области вынесен приговор 46-летнему мужчине, который, находясь в миграции в России, вел пропагандистскую работу ИГИЛ среди мигрантов.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении 46-летнего Шохмирзо Дадоджонова проходил в здании СИЗО № 9/2 города Худжанда, сообщил «АП» председательствующий на процессе судья Аштского района Джурабек Сангинзода.

По словам судьи, подсудимый был преподавателем химии и биологии одной из общеобразовательных школ Аштского района. Шохмирзо Дадоджонов был признан виновным по статье 307 прим 3 часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации) УК РТ и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Судья сообщил, что осужденный, находясь в трудовой миграции, в течении 2013-2015 годов в городе Барнауле Российской Федерации проводил религиозные собрание, где занимался пропагандой преступного сообщество «Исламское государство», которое запрещено в Таджикистане. «Тогда же осужденный привлек в ряды данной организации одного гражданина Таджикистана, Имомиддина Хайдарова. Кроме того, чтобы привлечь новых членов и увеличить рядов своих единомышленников в «Одноклассниках» он создал страницу, где размещал материалы, связанные с деятельность ИГИЛ», - сообщил Джурабек Сангинзода.

Мужчина был задержан сотрудниками ГКНБ в Согдийской области в октябре 2016 года, после возвращения на родину.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири сообщил , что в вооруженных конфликтах в Сирии принимают участие 322 жителя области, которые вывезли в Сирию своих жен и 67 несовершеннолетних детей. В Афганистане, по словам председателя, в боевых действиях участвуют 51 житель области, в Пакистане - 73 жителя.

В прошлом году, по данным областного суда, за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств были осуждены 28 жителей Согда, среди них две женщины и один несовершеннолетний.