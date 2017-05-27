Начинающий таджикский режиссер, поэтесса Аниса Сабири представит на российском «Кинотавре» свой первый дебютный фильм «Искупление». Аниса выступила как режиссером, так и автором сценария. По словам автора, это была курсовая работа, а получился фестивальный фильм.

Фото с сайта nm.tj Аниса Сабири

В рамках 28-ого открытого российского фестиваля «Кинотавр» состоится показ таджикско-российского фильма «Искупление». Режиссер и автор сценария молодая, но уже известная в Таджикистане поэтесса Аниса Сабири. Аниса также является нашим колумнистом.

Кадр из фильма

Фильм Анисы Сабири будет представлен 9 июня, в рамках конкурсной программы короткометражных фильмов. В фильме снялись известные таджикские актеры Хуршед Мустафоев и Тереза Заурбекова, а также поэт и журналист Антон Родин.

Кадр из фильма

«Это мой первый опыт в съемках фильма, в рамках обучения в Московской школе кино. То есть, это курсовая работа. Получился фестивальный фильм. Это очень приятно, потому что у нас была замечательная съемочная группа, которая состояла из друзей и единомышленников. Это совершенно самоотверженные люди, готовые прыгнуть за идеей даже в горную реку», - рассказала «АП» Аниса Сабири.

Кадр из фильма

По ее словам, на создание картины ушло всего трое суток. «Теперь трудно поверить в то, что на создание картины, от начала съемок до финальной версии монтажа, ушло всего трое суток. Хотя работа для такого метра была проделана колоссальная. Я очень благодарна своим друзьям, принявшим участие в создании фильма и еще компаниям «Анатис» и «Нормандика» за техническую и моральную поддержку», - добавила автор.

Кадр из фильма

У Анисы Сабири довольно серьезные конкуренты. Всего в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» 28 работ. Такое количество короткометражек будет представлено впервые за всю историю фестиваля. Среди конкурсантов на короткий метр прошлогодняя победительница «Кинотавра» Оксана Карас, получившая Гран-при за фильм «Хороший мальчик». Она представит свою картину «Как большие».