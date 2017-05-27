Власти Эстонии объявили персонами нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Сандру Камилову.

Причины, по которым принято решение о высылке из страны двух российских дипломатов, в МИД Эстонии раскрывать не стали, сообщает «Медуза».

МИД России назвал объявление Казеннова и Сургаева персонами нон грата «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа», сообщает РИА Новости.

Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны в кратчайшие сроки покинуть страну пребывания, точнее до конца мая.

Высылка дипломатов, как правило, или связана с подозрениями в их причастности к деятельности спецслужб, или проводится в ответ на аналогичные действия страны, которую они представляют.