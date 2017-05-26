Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании в честь наступления месяца Рамазан призвал свой народ делать пожертвования неимущим, но не допускать в этом деле расточительства.

«Завтра наступит священный месяц Рамазан – время терпения, выдержки, стойкости и воздержания. В связи с этим, поздравляю всех вас и в этот священный, благочестивый месяц желаю семье каждого из вас достатка и спокойствия. Для последователей различных религий и течений, особенно священного ислама, пост в Рамазане означает превосходство духа над телом, воздержание от дурных поступков», - сказал в своем поздравительном послании президент Таджикистана. Текст послания размещен на официальном сайте президента.

По словам Эмомали рахмона, кроме укрепления воли, ураза направляет человека на правдивость, добродетель и в целом, на совершение благих дел. Поэтому ураза священного месяца Рамазан, являющаяся одной из основ священной религии ислам, считается совершенной формой воздержания.

«Священный месяц Рамазан и соблюдение уразы считается периодом совершения благих и добрых дел, в том числе по поддержке нуждающихся. Оказание милости и щедрости в отношении близких и окружающих, протягивание руки немощному, по возможности оказание помощи сиротам, инвалидам, малоимущим семьям, людям без попечителей, воздержание от всяких недостойных поступков, приветливое общение, доброе отношение, достойное поведение и десятки других ценностей, соблюдение и почитание которых признано необходимым в этом священном месяце», - отметил Эмомали Рахмон.

Он также напомнил, что кроме того, совершение добрых и достойных поступков, щедрость, воздержание от расточительства и проведения пышных мероприятий и обрядов считаются в священной религии ислам из числа благочестивых поступков.

Этот вопрос подчёркнут и в небесной книге Аллаха: «Не расточай чрезмерно. Воистину, расточители — братья дьяволов».

«В связи с этим, следует отметить, что милостыня фитра является одним из важных путей поддержки нуждающихся слоёв общества. Милостыню уразы или пожертвование фитра, мы должны давать не богатым и имущим, не улемам и религиозным деятелям, а нуждающимся, сиротам и инвалидам, в этом деле мы также не должны допускать расточительство», - сказал президент.

«То есть внимание к нуждающимся и малоимущим является одним из главных основ уразы, и если имущие люди проявят любовь и милость к таким людям, будут стремиться внести гуманный вклад в доброе дело воспитания сирот, решения проблем и трудностей людей, то среди членов общества воцарится и укрепится атмосфера дружбы, любви, прозрачности и искренности. Также намного облегчит трудности людей совершение других добрых дел, таких как проведение воды до какого-то населённого пункта, строительство или ремонт школы или медицинского учреждения, реконструкция участка дороги и т.д», - отметил президент.

Он выразил уверенность, что Рамазан нынешнего года для таджикистанцев также станет временем совершения добрых дел. Президент пожелал каждому жителю республики семейного благополучия, достатка, здоровья, щедрости и счастья.

«Пусть священный месяц Рамазан способствует укреплению и усилению мира, стабильности, спокойствия и достатка на нашей земле и в семье каждого жителя страны», - заключил президент.