В Афганистане появился женский телевизионный канал «Зан-ТВ», сообщает портал Афганистан.ру.

«С самого начала своей работы в СМИ я получала множество угроз. Даже члены моей семьи говорили, что для девушки неправильно работать на телевидении, но я игнорировала всё это и продолжаю добиваться своего», — заявила на открытии канала в воскресенье 22-летняя Шамила Расули.

Основатель канала Хамид Самар заявил, что созданию канала предшествовало множество запросов афганских женщин о подобной инициативе.

Как сообщает НТВ, в команде «Женского канала» 54 сотрудницы, большинство — студентки. Мужчин — в 3 раза меньше, всего 16, в основном они отвечают за технические вопросы — съемки и монтаж. Все остальное — на женских плечах. На общих летучках сотрудники решают, чем будут заполнять эфир, который продолжается 18 часов в сутки — с 6:00 до полуночи.

В настоящее время в Афганистане насчитывается около сорока телеканалов. В связи с консервативными взглядами значительной части афганского общества многие женщины испытывают сложности даже с тем, чтобы появиться на публике без сопровождения, тем более — выступить на телевидении.