25 мая жители Горного Бадахшана, стар и млад, торжественно праздновали День Света - Рузи Нур.

Ежегодно в этот день в Горно-Бадахшанской автономной области царит особенная атмосфера - атмосфера веры, любви и добра. Многие местные жители говорят, что было бы замечательно, если бы каждый день был похож на День Света.

Ифтихор Миршакар

25 мая 1995 года духовный лидер мусульман-исмаилитов мира Его Высочество Ага Хан IV посетил Горный Бадахшан для встречи со своими последователями. Таким образом, осуществилась мечта многих поколений жителей Памира. Этот день был назван Днем Света - Рузи Нур. Своим историческим визитом, который проходил в очень сложное время, Имам Ага Хан подарил жителям Крыши мира грандиозную надежду на выживание, возрождение и лучшее будущее.

Ифтихор Миршакар

Вчера в предрассветной тишине над Хорогом прозвучали возвышенные песни в честь Имама. С раннего утра взрослые и дети в красивых праздничных нарядах приходили в центральный парк города праздновать День Света. Дети играли в традиционные игры, рисовали, пели и танцевали.

Ифтихор Миршакар

Перед началом праздничной концертной программы жителей Хорога и гостей города с Днем Света поздравили председатель ГБАО Шодихон Джамшед и председатель Регионального Совета Ага Хана для ГБАО Диловар Бутабеков.

Ифтихор Миршакар

Местные музыкальные группы своими выступлениями порадовали многочисленных зрителей, заполнивших центральный парк города. Каждый микрорайон Хорога в честь праздника подготовил свой особенный музыкальный и танцевальный номер. Проникнутые духовностью возвышенные песни, проникновенная традиционная музыка и гармоничные танцы произвели неизгладимое впечатление на слушателей.

По словам местных жителей, этот праздник, который вызывает яркие воспоминания, незабываемые эмоции и слезы радости, создает удивительную позитивную атмосферу в обществе.

Ифтихор Миршакар

Народные гуляния в честь праздника продолжались в Хороге до позднего вечера. В этот день многие водители маршрутных такси возили людей по городу бесплатно. Также ряд заведений города организовали бесплатные угощения для желающих.