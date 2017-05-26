Около 15 процентов средств действующих в Таджикистане инвестиционных проектов приходятся на Европейский банк реконструкции и развития. На данный момент в республике реализуются проекты, финансируемые этим банком, на сумму 398 миллионов долларов.

Вопросы, связанные с реализацией проектов ЕБРР в Таджикистане были обсуждены 25 мая на встрече руководства Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом с представителями банка. Стороны рассмотрели возможности устранения существующих на пути осуществления проектов ЕБРР трудностей и недостатков, сообщает ГКИУГУ.

Было отмечено, что в настоящее время в Таджикистане реализуются 62 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. В частности, осуществляются 22 грантовых проекта, 13 кредитных, а также 27 проектов со смешанным финансированием (гранты + кредиты).

Пресс-служба ГКИУГУ

По состоянию на 1 мая этого года ЕБРР реализовала и реализует проектов на сумму 740 миллионов долларов. Из них 500 миллионов были направлены на осуществление государственных инвестиционных проектов, 150 миллионов долларов – на поддержку финансового сектора и 90 миллионов – на развитие частного сектора.

Портфель действующих проектов ЕБРР на данный момент содержит 16 проектов на сумму 398,1 миллионов долларов. Проекты относятся к таким сферам, как энергетика, транспорт, ЖКХ. С начала реализации этих проектов освоено 63,9 миллионов долларов, то есть 16 процентов от их общего объема.

За последние 16 месяцев в целях реализации 8 приоритетных проектов Таджикистан и ЕБРР подписали 10 соглашений. Общая сумма подписанных договоренностей составляет 61,9 миллион долларов. В соответствии с этими соглашениями, 22,9 миллионов долларов предоставлены Таджикистану на грантовой основе, а оставшиеся 39 миллионов долларов - льготные кредиты.

Отметим, что ЕБРР занимает третье место по объему предоставленной финансовой помощи Таджикистану среди многосторонних партнеров. Главным донором республики является Азиатский банк развития, который выделил на поддержку РТ более 1,5 миллиардов долларов.

На втором месте идет Всемирный банк, общий объем финансовой помощи которого Таджикистану составляет около 1 миллиарда долларов.

ЕБРР за все годы сотрудничества выделил Таджикистану помощи в размере 740 миллионов долларов.