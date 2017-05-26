По официальным данным, правоохранительным органам Узбекистана в результате предпринятых мер удалось сохранить жизни пяти учащихся, достигших пятнадцатого — самого последнего — этапа игры «Синий кит», сообщает издание Новости Узбекистана.

Законодательная палата РУ приняла и внесла в Сенат Олий Мажлиса закон, предусматривающий усиление ответственности за склонение к самоубийству.

Поводом для принятия поправок в УК РУз послужило распространение среди подростков виртуальной игры "Синий кит", доводящей до самоубийства.

"С помощью разных методов воздействия их разработчики приводят игроков к суициду. Как показывает статистика, каждый год в мире более миллиона человек погибают по причине склонения к самоубийству. По официальным данным, правоохранительным органам Узбекистана в результате предпринятых мер удалось сохранить жизни пяти учащихся, достигших пятнадцатого — самого последнего — этапа игры «Синий кит». Появление новых вызовов требует совершенствования правовой базы. По мнению экспертов, одним из факторов предотвращения случаев доведения и склонения к самоубийству является усиление меры ответственности", - считает депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Шерзод Туташев.

Согласно новому дополнению в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство наказывается ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. Отягчающими обстоятельствами при этом являются склонение к самоубийству несовершеннолетнего или беременной женщины, а также злодеяние по предварительному сговору группой лиц с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.