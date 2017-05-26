Международный Комитет Красного Креста (МККК) проводит 26 мая однодневный курс по работе с человеческими останками в случае масштабных чрезвычайных ситуаций.

Более 20 участников тренинга из числа сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, пограничных служб, министерства здравоохранения и социальной защиты населения (эксперты-криминалисты), министерств внутренних дел и обороны, а также представителей Общества Красного Полумесяца Таджикистана закрепят свои навыки и знания в этой области.

Тренер курса - Клаудия Елена Гарридо Варас, региональный координатор МККК по судебно-медицинской криминалистике.

«МККК считает подобные обучающие сессии очень важными, - говорит Клаудиа Аззолини, глава миссии МККК в Таджикистане. - Надлежащее обращение с погибшими в результате любых чрезвычайных ситуаций гарантирует то, что жертвы будут своевременно опознаны и не будут без вести пропавшими, что приводит к долговременной боли и неопределенности для их близких».

Участники тренинга смогут систематизировать свои знания об обращении с телами погибших, чтобы идентифицировать их, уважая человеческое достоинство и соблюдая местные культурные нормы. Тренинг предоставляет практические рекомендации и рассказывает о передовой практике в области обращения с человеческими останками в ситуациях, связанных с большим числом жертв.

В 2014, 2015 и 2016 годах подобные тренинги были проведены в Душанбе, Худжанде и Курган-тюбе.

В Таджикистане МККК поддерживает семьи без вести пропавших и работает над предотвращением исчезновений, проводя тренинги и помогая разрабатывать соответствующие правовые документы.