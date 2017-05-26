В областном центре Хатлона - городе Курган-Тюбе Международный банк Таджикистана открыл свой первый Центр банковского обслуживания.

В дни празднования Дня молодежи Международный банк Таджикистана сделал хороший подарок для жителей города Курган-Тюбе и его окрестностей.

Здесь, в четверг, 25 мая был открыт первый Центр банковского обслуживания (ЦБО) МБТ. Он расположился по улице Мирзокодырова, в очень оживленном районе города. Новое двухэтажное здание Центра оснащено всем необходимым оборудованием и созданы все условия для удобного и оперативного обслуживания клиентов.

На торжественной церемонии открытия ЦБО участвовали руководство банка, представители хукумата, представители регионального офиса Национального банка Таджикистана, руководители других кредитных организаций города, а также местные предприниматели и пресса.

Председатель МБТ Искандар Раджабов сердечно поздравил присутствующих с этим знаменательным днем.

По словам Председателя МБТ, в новом ЦБО к работе приступили опытные специалисты. Руководство данным ЦБО доверено Хуршеду Абдуллоеву, молодому, но уже имеющему достаточный опыт работы в банковской сфере специалисту.

Сейчас в городе Курган-Тюбе и его окрестностях живут около 150 тысяч человек и открытие в этом крупном областном центре своего Центра имеет важное значение не только для МБТ, но конечно же, и для самих жителей.

В новом Центре обслуживания клиенты могут воспользоваться следующими банковскими услугами: денежные переводы, обмен валют, предоставление кредитов, обслуживание депозитов, операции с пластиковыми картами и другое.

Как отметил во время данного мероприятия заведующий отделом экономического развития и торговли исполнительного органа города Курган-Тюбе Асадулло Шоев, кредитные организации играют важную роль в развитии экономики страны.

- Сейчас в Курган-Тюбе большое количество Центров банковского обслуживания финансовых организаций ведут свою деятельность. Сегодня к этой финансовой семье добавился еще один – молодой, но уже зарекомендовавший себя хорошими результатами Международный банк Таджикистана, чей Центр впервые открыл свои двери в нашем городе. Мы надеемся, что МБТ внесет свой вклад в укреплении экономики Курган-Тюбе, поможет развитию среднего бизнеса в регионе путем предоставления предпринимателям и населению различных финансовых услуг.

Таким образом, Международный банк Таджикистана продолжает реализацию своей стратегии, расширяя зону присутствия в Таджикистане и предоставляя населению непосредственный доступ к банковским услугам.

Мы желаем Международному Банку Таджикистана успехов в начинаниях и приглашаем всех посетить Центр банковского обслуживания в столице Хатлонской области!

СПРАВКА: ЗАО «Международный банк Таджикистана» получил лицензию Национального банка 29 февраля 2016 года. Банк был создан на базе ООО МДО «Стандарт молия».

Банк является активным участником рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских операций. Филиальная сеть Международного банка Таджикистана сформирована из трех филиалов и пяти центров банковского обслуживания в нескольких районах республики.

Несмотря на короткий период своей деятельности, Международный банк Таджикистана довольно быстро расширяется, увеличивая клиентскую базу и предоставляя новые виды банковских продуктов.

В банке, в основном, работают молодые перспективные сотрудники, имеющие опыт работы в ведущих кредитных организациях республики. На данный момент во всех операционных точках работает свыше 160 человек.

Девизом, которыми руководствуется Банк в своей деятельности, являются простота, прозрачность и надежность!