В Министерстве иностранных дел Узбекистана 24-25 мая прошел очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских консультаций по инвентаризации договорно-правовой базы отношений. Делегацию Таджикистана в Ташкенте возглавил замначальника Договорно-правового управления МИД РТ Парвиз Содики.

На сайте МИД Узбекистана сообщается, что стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном, обменялись мнениями по проектам документов, находящимся на рассмотрении.

В ходе переговоров также состоялся обмен информацией об изменениях в законодательных актах Узбекистана и Таджикистана, касающихся заключения и исполнения международных договоров.