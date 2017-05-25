«Давний, близкий друг» Батырхана Шукенова – основателя, солиста группы «А’Студио» - Далер Назаров открыл концерт памяти певца, который состоялся в честь 55 лет со дня его рождения в Алматы.

«Первым на сцену вышел старый друг Батыра из Таджикистана, Далер Назаров. Артист исполнил несколько чувственных, своеобразных и медленных песен из своего репертуара, которые так нравились Шукенову», - пишут казахстанские СМИ о концерте, которые состоялся в Алматы в честь 55 лет со дня рождения Батырхана Шукенова.

Кроме Далера Назарова почтить память исполнителя приехали Севара Назархан, группа Mezzo, музыканты группы Антона Давидянца из России и хор Казахской государственной консерватории имени Курмангазы, где в 1981 году учился сам Шукенов.

В финале концерта на сцену вышел Валерий Меладзе.

«Батыр - это тот человек с большой буквы, который когда-то нам с братом помог в Москве. Тогда он был уже очень популярен, узнаваем и крепко поддержал нас с Костей. Я всегда буду благодарен ему, и низкий поклон маме Батыра, которая подарила нам такого замечательного человека. Рахмет!» - сказал со сцены Меладзе.

Средства от продажи билетов пойдут на запись альбома Батырхана Шукенова. В апреле Фонд презентовал новый клип Батыра на песню «Нас исцеляет любовь», который набрал в интернете больше 200 тысяч просмотров.

Батырхан Шукенов родился в мае 1962 года в Казахстане. Музыкальную карьеру начал с должности саксофониста у певицы Розы Рымбаевой в 1982 году, будучи еще студентом Алматинской консерватории. В 1985 году он закончил консерваторию и начал больше петь. В 1987 году группа ушла от Рымбаевой и сменила название на «Алма-Ата». В следующем, 1988 году коллектив, переименовавшийся уже в «Алма-Ата Студио», выпустил на фирме «Мелодия» свой первый альбом, все 8 песен которого спел Батыр, ставший фронтменом группы, которая позже сократила свое название до «А’Студио». Группа наиболее известна своими хитами «Джулия», «Стоп, ночь», «Солдат любви», «Нелюбимая» и другими.

В апреле 2015 года Батырхан Шукенов скончался в своей московской квартире от сердечного приступа, артиста похоронили в Алматы.