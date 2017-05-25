В Узбекистане решили до 2019 года отказаться от бумажной версии трудовых книжек. Их заменят на электронные. Также в рамках реформ министерство труда Узбекистана преобразовано в министерство занятости и трудовых отношений.

Указом президента Шавката Мирзиёева, подписанного 24 мая 2017 года, министерство труда преобразовано в Министерство занятости и трудовых отношений, передаёт Uzdaily.Uz. Кто возглавит новое министерство, пока не сообщается. Министром труда работал Азиз Абдухакимов, напоминает «Фергана».

Согласно указу, министерство будет разрабатывать государственные заказы на создание новых рабочих мест, координировать реализацию территориальных и отраслевых программ занятости населения, обеспечивать трудоустройство выпускников вузов и колледжей, контролировать своевременность выплаты пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям, вовлекать их в семейное предпринимательство и ремесленничество.

При новом министерстве создается Фонд общественных работ со статусом юридического лица. Фонд будет финансировать участие временно незанятого населения в работах, проводимых в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фонд будет привлекать население к проведению благоустройства городов и районов, а также к сезонным сельскохозяйственным работам.

Тем временем Узбекистан отказывается от бумажных трудовых книжек: с 2019 года их заменят электронные. Как поясняет «Газета.Uz», записи в трудовых книжках всех работников будут поэтапно заменены учетными записями о месте работы и периодах уплаты взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов на основе индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и номера индивидуального накопительного пенсионного счета (ИНПС) граждан.

С 1 января 2018 года на учет в органах государственной налоговой службы будут ставить в качестве налогоплательщиков всех учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев, им присвоят ИНН и выдадут электронную цифровую подпись (ЭЦП).