Впервые за многие годы эстрадные исполнители Шабнами Сурайё и Садриддин Наджмиддин появились на телеэкранах страны. Второй день подряд по таджикскому ТВ транслируют концерт, посвященный Дню молодежи Таджикистана, в котором принял участие Эмомали Рахмон.

В этом концерте приняли участие звезды таджикской эстрады, в том числе и Шабнами и Садриддин, которых в последние годы не приглашали на правительственные концерты и не показывали по гостелеканалам.

Эмомали Рахмон на концерте в честь Дня таджикской молодежи, 23 мая 2017 года Пресс-служба президента РТ

Концерт в честь Дня молодежи состоялся вечером 23 мая на Центральном стадионе Душанбе. В нем также приняли участие Нигина Амонқулова, Дамирбек Олимов, Меҳрнигор Рустам, Муҳаммадрофе Кароматулло, Мадина Ақназарова.

Несмотря на то, у Шабнам совсем недавно умер брат (17 апреля после продолжительной болезни скончался 16-летний сын популярной таджикской певицы Сурайе Косимовой - матери Шабнам), певица нашла в себе силы выйти и спеть перед публикой.

В конце апреля прозвучала новость о том, что отлученные от эфира на государственных каналах ряд популярных таджикских эстрадных певцов вернутся в него обратно. Об этом было объявлено на встрече представителей Министерства культуры Таджикистана и Государственного комитета по телевидению и радиовещанию непосредственно со звездами из «черного списка», как окрестили их в народе.

Получить какие-либо официальные комментарии от продюсеров или участников встречи нам тогда не удалось, поскольку артистов предупредили о нежелательности общения с прессой и обсуждения данной темы под угрозой вернуть обратно в список «неугодных».

Звезд таджикской эстрады, среди которых значатся Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед, Манижаи Давлат, Садриддини Наджмиддин и другие, попросили предоставить свои клипы для ротации в эфирах государственных телеканалов, а также сообщили, что теперь они будут приглашены для участия на официальные правительственные мероприятия.