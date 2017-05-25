Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на учения СНГ "Душанбе - Антитеррор - 2017", сообщил в четверг журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Ранее о переброске "Искандеров" за пределы России на учения не сообщалось.

«Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» тоцкой ракетной бригады впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение «Душанбе-Антитеррор – 2017», – цитирует «РИА Новости» слова командующего, который также добавил, что перевозка техники осуществлялась при помощи самолетов ВКС России Ан-124-100 «Руслан».

Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана – «Харбмайдон» и «Ляур» - пройдет активная фаза международных учений «Душанбе - Антитеррор – 2017». Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

В Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазы Шагол в Челябинской области, из Новосибирска в центральноазиатскую страну прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.

"Душанбе - Антитеррор - 2017" - первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.