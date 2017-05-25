19 мая Дональд Трамп отправился в свою первую зарубежную поездку в статусе президента. Первыми остановками в его деловом турне стали Саудовская Аравия, Израиль и Ватикан. В поездке его сопровождают члены семьи: жена Мелания и дочь Иванка. Это еще и первый случай, когда нынешний президент и первая леди так много и непрерывно находятся на виду вместе. СМИ всего мира пристально следят не только за ходом официальных встреч, но и за тем, как держится президентская пара — и отдельно Мелания Трамп. «Медуза» рассказывает, как жесты, мимика и даже выбор нарядов первой леди оказались важной частью политической повестки.

Go East

Первый международный визит 45-го президента США, как и все, что делает Дональд Трамп на посту главы государства, вызывает массу внимания — и вопросов. Дональд Трамп стал первым американским лидером, выбравшим для дебютного зарубежного визита Ближний Восток: его предшественники предпочитали для начала отправляться в гости к соседям (чаще всего в Канаду и Мексику) или же в Европу (Францию, Германию, Бельгию и Великобританию). Трамп нарушил традицию и 20 мая прибыл с командой в Саудовскую Аравию, где поучаствовал в двух саммитах, принял из рук саудовского короля цепь ордена Короля Абдель-Азиза и прикоснулся к сияющему шару.

Следующей остановкой американской делегации стал Израиль, а затем Ватикан, куда президент США прибыл 23 мая. Эту поездку называют «мировым религиозным турне»: Трамп с командой посетили не только страны — представительницы трех ведущих мировых религий, но и местные святыни, например Стену Плача в Иерусалиме. Впереди у Дональда Трампа еще две остановки: саммиты НАТО в Брюсселе и «Большой семерки» на Сицилии — 25 и 26 мая.

Кроме пресс-секретаря Шона Спайсера, стратега Стива Бэннона, советницы Дины Пауэлл и других участников команды президента в этой поездке сопровождают члены семьи: жена Мелания Трамп и старшая дочь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (который с конца марта возглавляет управление по инновациям при Белом доме).

Чем примечательно участие Мелании Трамп в поездке

К первой леди США приковано не меньше внимания, чем к ее мужу. И до, и после победы Трампа в прессе активно обсуждали не только биографию и имидж Мелании Трамп, но и ее желание держаться в стороне от политики. Есть мнение, что она в целом недовольнавыпавшей ролью публичной фигуры подобного масштаба. В частности, Мелания отказалась переезжать вслед за мужем в Белый дом, оставшись жить в «башне Трампа» в Нью-Йорке. Это решение она объяснила желанием быть рядом с сыном Бэрроном до окончания школьного года (он учится в пятом классе), однако летом 2017 года первая леди с 11-летним сыном все-таки переедут в столицу. Когда Мелания Трамп все же появляется на официальных мероприятиях, СМИ и пользователи соцсетей буквально рассматривают под лупой каждый ее шаг и жест, пытаясь больше понять про ее отношения с мужем — и про него самого.

Бэррон и Мелания Трамп Daily Mail

Первый же пункт текущего зарубежного турне Дональда Трампа подарил прессе повод для обсуждения Мелании Трамп и ее предполагаемых политических сигналов. На этот раз выраженных в дресс-коде — точнее, его интерпретации. И Мелания, и Иванка Трамп спустились с трапа президентского самолета с непокрытой головой и на дальнейших официальных встречах также появлялись без шарфа или хиджаба. Освещавшая событие телеведущая Муна Абу Сулейман отметила, что это не оскорбляет жителей страны: «Мы никого не заставляем покрывать голову, если только речь не идет о местах для молитвы» (сама Сулейман, которую называют «ближневосточной Опрой», вела передачу в хиджабе).

Мелания Трамп наблюдает, как король Саудовской Аравии награждает президента США цепью ордена Короля Абдель-Азиза — государственной наградой за гражданские заслуги. 20 мая 2017 года Reuters / Scanpix / LETA

Местная пресса так же хвалебно отозвалась о нарядах супруги и дочери президента США и их вкусе. Журналисты особенно оценили образ Мелании, намекающий на возможность компромисса между Востоком и Западом: ее черный комбинезон в пол с массивными золотыми аксессуарами признали одновременно современным и напоминающим традиционное женское мусульманское платье — абайю. Западные СМИназвали стиль жены и дочери президента «ньюсмейкерским» и тоже обратили внимание на непокрытую голову первой леди — но в другом контексте. Трампу припомнили твит двухлетней давности в адрес Мишель Обамы, где будущий президент осуждал ее за ровно такой же поступок во время визита в Саудовскую Аравию. Тогда Трамп назвал жест Обамы оскорбительным.

Спикер Мелании Трамп отметила, что первая леди вдумчиво готовилась к этому визиту, и напомнила, что официальный протокол не обязывает покрывать голову в таких случаях (ранее в 2017 году так же поступилиАнгела Меркель и Тереза Мэй). Осознанность жеста Мелании и Иванки Трамп подчеркивает официальная часть их визита: первая леди посетиласервисный центр, где работают только женщины, а ее падчерица — круглый стол, посвященный правам женщин и вопросам их финансовой независимости. В своей речи первая дочь отметила прогресс Саудовской Аравии в этой сфере за последние десять лет (некоторые журналисты связали это с инвестициями представителей Саудовской Аравии и ОАЭ в созданный ей Фонд женщин-предпринимателей). Мелания Трамп также говорила о важности эмансипации и баланса между семьей и карьерой для саудовских женщин.

The Hollywood Reporter подробно разобрал каждый из образов первой леди во время посещения Саудовской Аравии, в частности платье в стиле милитари и белый брючный костюм, ярко выделявшиеся на фоне полностью закрытых черных нарядов саудовских женщин. Издание назвало ее гардероб «молчаливым протестом» против патриархальных традиций региона, где сильна гендерная сегрегация, а женщины лишены многих прав. Впрочем, уже через несколько дней во время встречи с папой Франциском в Ватикане католичка Мелания Трамп более строго отнеслась к протоколу относительно внешнего вида (также рекомендуемому, но не обязательному): первая леди, Иванка Трамп и советница президента Хоуп Хикс выбрали для визита строгие черные платья ниже колена и вуали.

Приезд четы Трамп в Израиль ознаменовался еще более неоднозначным событием, которое случайно засняли журналисты. Идя по красной дорожке от самолета, Трамп потянулся взять жену за руку; она оттолкнула его ладонь быстрым, но жестким движением кисти. Съемка стала вирусной, а значение жеста начали бурно обсуждать (Белый дом пока никак не прокомментировал случившееся). Журналисты выдвигают разные версии случившегося: например, что Мелания хотела соблюсти приличия или же дать мужу понять, что не стоит вести себя с ней как с ребенком.

Тут же возобновились и слухи о том, что Мелания Трамп на самом деле ненавидит своего мужа и оказалась заложницей ситуации.

Это не единственный случай во время визита Трампов в Израиль, когда свидетели заметили многозначительные жесты первой леди США. На пресс-конференцию в честь встречи Дональда Трампа и президента Израиля Реувена Ривлина жены глав государств пришли, держась за руки. Мелания Трамп поддержала Нехаму Ривлин, которая страдает от фиброза легких и не могла идти в том же темпе, что и вся делегация. Этот жест женской солидарности, тронувший многих, расценили как проявление глубокой человечности обычно сдержанной и холодной супруги Трампа.

В Ватикане Мелания Трамп посетила первую детскую больницу в Италии, основанную в 1896 году, а Иванка Трамп встретилась с женщинами — жертвами торговли людьми.

Кто виляет Трампом

Повышенное внимание к «тайным знакам» первой леди объясняется не только традицией светской хроники и интересом прессы (и аудитории) к частной жизни публичных персон. Поведение американской президентской четы рассматривают и как пример властной иерархии в отдельно взятой семье. О роли Мелании Трамп, как правило, говорят в рамках одной из двух патриархальных моделей поведения женщины: либо как о «жертве», либо же, наоборот, как о «сером кардинале» в главной паре Америки.

Влияние Мелании на главу США не стоит недооценивать — утверждаетPolitico. Издание подробно проанализировало поведение президентской четы с момента вступления Дональда Трампа в должность и называет первую леди его «личным наблюдателем». Ссылаясь на источники в ближайшем окружении Трампа, репортер издания пишет, что жена — одна из немногих, кому президент может позвонить среди ночи, чтобы посоветоваться. Politico цитирует бывшего советника Трампа Сэма Нанберга: «Ее очень беспокоит реакция общественности на некоторые высказывания Дональда Трампа. Он [Трамп] мог сказать нам: „Мелания говорит то, Мелания говорит это“».

Издание утверждает, что первая леди скептически относится к пресс-секретарю президента Шону Спайсеру и всерьез озабочена анонимной критикой Трампа со стороны президентского аппарата. Консультант Трампа Роджер Стоун подчеркивает, что Мелания гораздо рассудительнее, чем о ней принято думать: «Она очень закрытая и очень умная. Все, кто считает ее просто куклой, глубоко заблуждаются». По приведенным в статье словам близкого друга Мелании Трамп и ее бывшего агента Паоло Замполи, первая леди искренне любит своего мужа и стремится его защитить.

Освободите Меланию

С другой стороны, на протяжении всего президентского срока Трампа пресса и пользователи соцсетей ищут признаки разногласий в его семье и подтверждение того, что Мелания Трамп несчастна. После инаугурации Дональда Трампа интернет облетела гифка с «грустной Меланией»: жена президента широко ему улыбается, но стоит Трампу отвернуться, как ее улыбка тут же гаснет и сменяется обреченным выражением лица. В твиттере стал хитом хэштег #FreeMelania («освободите Меланию»), а некоторые участницы «Женского марша» 8 марта вышли на улицы с плакатами «Мелания, моргни дважды, если тебе нужна помощь».

Новую волну слухов породил и недавний казус в соцсетях. 3 мая публицист Энди Острой опубликовал в твиттере эту же гифку с подписью «Похоже, Трампу удалось построить лишь одну стену — между собой и женой». Ко всеобщему удивлению, твит залайкал официальный аккаунт Мелании Трамп (но лайк исчез через 45 минут). Пользователи соцсетей и журналисты так и не поняли, что это было. «Может быть, первая леди подает сигналы бедствия в соцсетях?» — пошутила The Guardian.

Более основательное исследование соцсетей Мелании Трамп провела американская документалистка и публицистка Кейт Имбах в тексте «Лишенная свободы по собственному желанию: жизнь глазами Мелании Трамп». Проанализировав твиттер первой леди, автор рассуждает о том, как та (осознанно или неосознанно) воспринимает себя и свою роль. Или, по крайней мере, какой образ она конструирует в публичном пространстве. Это и размытые селфи в больших солнечных очках, свидетельствующие о стремлении к анонимности, и фотографии мужа и сына со спины (то есть с позиции позади обоих мужчин), и панорамы Нью-Йорка из «башни Трампа», и единственный совместный портрет с мужем: его лицо занимает центр кадра, а самой Мелании почти не видно.

«Она обитает за стеклом, в автомобилях, в своем доме, частных самолетах и дорогих отелях. Она даже не выходит из машины, чтобы прогуляться в парке. Она никогда не бывает среди людей. <…> Она живет внутри мрачной сказки, а в сказках женщины, запрятанные в башни, не могут спасти никого, кроме самих себя», — заключает Имбах. Американская комедиантка и телеведущая Челси Хэндлер идет дальше. «У меня есть мечта, — сказала Хэндлер на шоу „The View“. — Я просто хочу, чтобы Мелания собралась с духом и развелась. Тогда она станет героиней всей Америки».

Удастся ли Америке принять и полюбить Меланию Трамп, если этого не случится, — хороший вопрос.