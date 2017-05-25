Министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Шерали Мирзо примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государств, которое состоится 26 мая, сообщил «АП» источник в оборонном ведомстве республики.

Согласно сообщению пресс-центра исполкома СНГ, на заседании главы оборонных ведомств планируют рассмотреть девятнадцать вопросов. Среди них – развитие сотрудничества в области изучения, сохранения и популяризации исторического и культурного наследия в военной области, расширение взаимодействия министерств обороны стран СНГ в области боевой подготовки и полевой выучки, военные аспекты противодействия международному терроризму, взаимное признание воинских званий, присвоенных военнослужащим в государствах Содружества, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил и состояние безопасности таких полетов.

Члены Совета обсудят План реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения, совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ в 2018 году, проведение совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств – участников СНГ «Боевое Содружество-2017», рассмотрят ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств – участников Содружества независимых государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Активно участвуют в работе СМО СНГ Республика Молдова, Туркменистан и Украина.

Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В функции Совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ.