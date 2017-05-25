Основатель Фонда борьбы с коррупцией выразил сожаление отказом Усманова от дебатов и пообещал «наказывать таких, как он».

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный ответил на очередное видеообращение одного из богатейших людей России Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $15,2 млрд), выразив сожаление отказом оппонента от публичных дебатов, сообщает РБК.

Усманов заявил, что готов вести дебаты с Навальным только в суде.«Во главе России сейчас много коррупционеров. Я не могу их бросить всех и заниматься только вами. Вы хоть и крупный жулик, но... Не льстите себе, вы далеко не самый важный. И даже в нашем расследовании о дворцах и яхтах Медведева вы дали взятку в виде одного из многих поместий, которые мы описываем. Нашей главной целью остаются те, кто получали взятки. Хотя мы будем наказывать и таких, как вы, тех, кто давал взятки», — пояснил Навальный.

В завершение оппозиционер попросил «начинающего видеоблогера» прекратить «накручивать лайки» под своими видео, так как это просто «несолидно».



Ранее сегодня Алишер Усманов разместил на своей странице во «ВКонтакте» новое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео, и высказал свое мнение, в том числе и «очень нелестное».

В своем новом обращении Усманов несколько раз назвал Навального «Алексеем Полиграфовичем», сравнив того с героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариковым.

«Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков — просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — сказал Усманов, закончив свое выступление словами «Тьфу на тебя еще раз».

18 мая Усманов записал первое обращение к Навальному, в котором опроверг обвинения в том, что он [Усманов] подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Об этом шла речь в расследовании ФБК «Он вам не Димон», посвященном активам главы правительства Дмитрия Медведева.



«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда Усманов.