В Душанбе с недавних пор запретили дешевое такси. Транспортный дискомфорт горожане стали ощущать после тотальной облавы ГАИ на нелегальных извозчиков. Теперь прежде избалованные пассажиры «народных» такси вынуждены в часы пик дожидаться общественного транспорта и толпиться на остановках. С учетом небольшой территории города самым лучшим выходом для всех мог бы стать велотранспорт.



Однако, как выяснили корреспонденты экологического проекта ЛИВЕНЬ. LIVING ASIA, и здесь есть свои «палки в колеса», которые не дают экологичному транспорту стать номером один для горожан.

Душанбинец Дильшод Хамроев давно решил проблему своего передвижения по городу. Он освоил альтернативный вид транспорта – экологичный велосипед. Вот уже несколько лет как он не зависит от транспортной конъюнктуры столицы. Молодой человек признает, что так не только экономно, но и очень полезно для здоровья. Дильшод считает, что в Таджикистане с таким климатом грех не пересесть на двухколесный транспорт. Расстояние от дома до работы, 3,5 километра, велосипедист преодолевает за 10 минут.



- Передвигаюсь я почти постоянно на велосипеде, кроме тех дней, когда дождливая погода или снег. В Таджикистане велосезон в принципе даже и не заканчивается, потому что даже зимой бывают солнечные дни. Утром проснулся, убедился, что асфальт сухой, оделся потеплее зимой, вышел с велосипедом и покатился. Душанбе для велосипедиста очень маленький, так как площадь небольшая и подъемов немного. Допустим, недавно был случай, когда мне нужно было срочно в аэропорт и обратно на работу. И получилось так, что я за 23 минуты доехал до аэропорта и на обратную дорогу у меня ушло примерно такое же количество времени, - вспоминает Дильшод Хамроев.

В словах Дильшода о небольших размерах города сомневаться не приходится. К примеру, Москва раз в 20 больше, чем таджикская столица, а Ташкент в три. Из 124 квадратных километров площади города лишь 1/3 часть занимают жилые микрорайоны. В будние дни армия служащих, студентов и простых людей устремляется из спальных районов в центр, часть на окраины города, где расположены крупные рынки. А передвигаются люди по большей части на маршрутках, автобусах и на своих собственных автомобилях. Людей, передвигающихся на велосипеде, в Душанбе очень мало. При том, что средняя удаленность места жительства среднестатистического душанбинца от места его работы или учебы составляет 7-9 километров.



По расчетам профессионалов, начинающий велосипедист способен проехать это расстояние за 25-30 минут. Ровно столько, сколько люди в среднем тратят время на ожидание и сам проезд на общественном транспорте.



И тут возникает логичный вопрос, почему велосипеды не популярны в Душанбе? Как оказалось, причин много.

Неравноправный участник дорожного движения

Душанбе совсем не приспособлен к велотранспорту. В городе отсутствуют специальные велосипедные полосы, за исключением небольшого тестового участка на тротуаре и велостоянки. Редкие велолюбители на свой страх и риск передвигаются по проезжей части, а там они сталкиваются с несерьезным отношением со стороны водителей автотранспорта. Как рассказал нам бывший велосипедист с десятилетним стажем Дмитрий Сангинов, главная проблема в том, что водители не воспринимают человека на велосипеде как равноправного участника дорожного движения. Ездить на велосипеде в Душанбе довольно рискованно. Именно по этой причине Дмитрий отказался от любимого транспорта и пересел на мотоцикл.

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- На велосипеде ты ездишь, но тебя не замечают. А на мото можешь посигналить или поморгать фарами, тебя пропускают, хотя бы видят, - говорит Дмитрий Сангинов. - Велосипедистам сейчас мало кто уступает. Проще взять машину. Если произойдет небольшая авария, то повредишь только технику, а сам целым останешься. А на велосипеде — это сплошные ссадины и царапины, но до переломов не доходило, к счастью.

Менталитет

Другая причина непопулярности велотранспорта – это менталитет. В Таджикистане автомобиль до сих пор считается показателем статуса и призван демонстрировать обществу, насколько успешен в жизни его обладатель. А вот человек на велосипеде ходит с ярлыком низкого материального достатка.

И мало кто здесь обращает внимание на то, что лидеры ряда европейских стран передвигаются только на велосипеде. Мы поговорили с одним из экспатов в Таджикистане, которая предпочитает велосипед неэкологичному автотранспорту. Ее зовут Вероник Жефроу.

Передвигаться на велосипеде считается непрестижно livingasia.online

- Королем дороги в Душанбе является автомобиль, и люди предпочитают иметь именно автомобиль в качестве транспорта. Даже для моих местных коллег было удивительно то, что я езжу на работу на велосипеде, - признается Вероник. - На улице все смотрят на меня, а автомобилисты сбавляют скорость и пытаются заговорить со мной, в особенности мужчины. В общем нелегко тут быть велосипедистом. Главная проблема в сознании людей. Думаю, нужно объяснять населению, что велосипед тоже является одной из разновидностей транспорта для передвижения.

Велосипед не транспорт

На данный момент вопрос развития велотранспорта в Душанбе как таковой не стоит. Столичные власти больше сконцентрированы на повышении эффективности городского общественного транспорта. В городе проводятся масштабные реставрационные работы ряда улиц и проспектов, однако в обновленных трассах создание отдельной велополосы по планам не предусмотрено. Государственные структуры рассматривают велосипед больше как средство для активного отдыха, нежели индивидуальный городской транспорт. Единственная велодорожка в городе - длиною в 5 километров.

Единственная велодорожка в городе длиною в 5 километров livingasia.online

Для привлечения внимания горожан к велосипеду душанбинские велоактивисты вместе с общественными организациями, а также с федерацией велосипедного спорта проводят мероприятия с участием простых горожан. К примеру, экологическая организация «Маленькая земля» в середине апреля организовала круглый стол, на котором говорили о том, как популяризировать велотранспорт.



- Участниками круглого стола стали велоактивисты, спортсмены-велосипедисты и представители Федерации велосипедного спорта. Мы бы хотели, чтобы здесь приняли участие и представители городской администрации, но, к сожалению, не получилось этого сделать. В таком формате мы собираемся в первый раз. Создаем первую платформу для обсуждения, для интересных знакомств, и чтобы заинтересованные стороны хотя бы увидели друг друга. Возможно, это поможет укрепить наше велосообщество. Хотелось бы вести более активную социальную жизнь, укрепить низовое движение. Когда сформируется костяк велосообщества, тогда уже можно будет обращаться с какими-то петициями, рекомендациями к городской мэрии, - сообщила представитель организации «Маленькая земля» Наталья Идрисова.

Популяризация через спорт

Федерация велосипедного спорта Таджикистана выход из проблемы видит в повышении популярности этого вида активности. Уже есть в планах возрождение оставшегося еще с советских времен велотрека в Худжанде. Кроме того, молодое руководство федерации хочет развивать шоссейный велоспорт, маунтинбайк, а также очень популярный у западной молодежи экстремальный вид веловождения BMX racing. Он, между прочим, является олимпийским видом спорта. Недавно велоактивисты провели в столице два мероприятия. В последнем приняли участие несколько десятков велосипедистов.

Недавно велоактивисты провели в столице два мероприятия. На последнем приняли участие несколько десятков велосипедистов. livingasia.online

- Как вы помните, в 2007 году, если не ошибаюсь, Александр Винокуров выиграл Олимпиаду. Это стало одним из сильных толчков для всего велосипедного социума в Казахстане, для профессиональных спортсменов, для любителей и для госструктур это тоже был толчок. Велосипедный спорт превратился в тренд, - считает вице-президент Федерации велосипедного спорта Таджикистана Андрей Миронов. - Благодаря этому толчку сейчас можно наблюдать за открытием любительских клубов, где кроме обычных людей числится и элита. Элита считает, что это очень популярно, очень круто ездить на велосипеде, и своим примером эти люди показывают, что этот спорт нужный и важный. После этого, соответственно, появилось очень много любительских команд, и произошло очень много изменений в казахстанском велодвижении. Вот я буквально недавно был в Алматы, там поставили точки муниципальной системы велопроката, то есть люди спокойно могут брать велосипед в одном месте, доезжать до другого места, оставлять его там.

Цена вопроса

Цены на велосипеды в Душанбе колеблются от 600 (67$) до 6500 (735$) сомони. Все зависит от состояния: новый или нет. В основном модели завозятся из Китая, но есть и хорошая альтернатива из Южной Кореи. Многие ребята не из-за отсутствия денег, а ради качества предпочитают брать поддержанные южнокорейские велосипеды. А те, кто изредка садится на двухколесный транспорт, могут взять его в аренду у единственной пока компании по велопрокату в Душанбе «Rentabike».

Новые велосипеды в основном китайского производства. livingasia.online

- Почасовой аренды у нас нет. В прокат сдаем 18 рабочих велосипедов с 8 утра до 8 вечера. В будний день оплата составляет 50 сомони (5,5$), а в выходные - 70 (около 8$). Ценовая политика у нас гибкая, - уверяет соучредитель компании Рано Караева. - К примеру, в гостиницах берут за часовую аренду велосипеда 15 долларов. Арендует у нас, конечно, в основном молодежь. Проблема в том, что они не очень бережно относятся к велосипедам. Многие приходят и на наших же велосипедах учатся кататься. Много поломок в итоге, сдают в неприглядном виде. Но мы уже заранее готовили себя к тому, что такое будет, и это нормально. Это даже не столько финансовый проект, сколько социальный. Все за свой счет. Были моменты, когда мы думали, что все совсем плохо, потому что даем людям нормальный велосипед, а обратно получаем его с большими поломками, потерями. Но мы садились, обсуждали, делали выводы для себя и двигались дальше.