В Таджикистане 20 городов, и только в двух из них сточные воды очищаются перед тем, как попасть в окружающую среду. В остальных вода, загрязненная отходами, чаще всего сливается в ближайшие реки. Корреспонденты экологического проекта ЛИВЕНЬ. LIVING ASIA выяснили, что это может вызвать вспышку заболеваний среди местных жителей, но чиновники говорят, что денег на строительство водоочистных систем нет.



Дом Тагоймурода Ёрова расположен возле речки Тундара. А прямо под окнами его дома проходит канализационная труба, из которой в речку вытекают нечистоты пяти местных четырехэтажных домов и республиканской тюрьмы.

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Поселок городского типа Кирпичный построили больше полувека назад вместе с тюремным комплексом. Название поселка связано с местным кирпичным заводом, где в несколько смен трудятся заключенные.



Тагоймурод не рад такому соседству, но благодаря тюрьме поселок относительно благополучен. Зимой свет практически не отключают, а перебоев с водой почти не бывает. Одна беда – местная система канализации давно не работает.



Ёров показывает на старый фундамент – это единственное, что осталось от бывших водоочистных систем. Здесь уже построили жилые дома, а часть старого фундамента стала основой для их заборов.

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- Раньше здесь были отстойники. Сточную воду очищали и сливали в речку, а собранную грязь ассенизаторы вывозили на городскую водоочистительную станцию. Во время гражданской войны отстойники заполнились, и сточную воду напрямую начали сливать в реку. Мы коллективно с жителями обращались в городскую администрацию Вахдата. Они, видимо, передали вопрос в Управление исправительных учреждений. А те обещали соединить поселок с новой очистительной системой, которую должны построить вместе с новой тюрьмой. Но пока все течет в Тугдару, а оттуда – в реку Кафарниган, - рассказывает Тагоймурод.

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По словам Ёрова, в советское время существовал план по объединению систем канализации города Вахдата (в то время он назывался Орджоникидзеабад), поселков городского типа, расположенных вдоль трассы Душанбе, – Вахдата и восточной части столицы. А очистительная станция должна была располагаться у кишлака Даряабад на правом берегу Кафарнигана. Если бы этот план реализовали, использовать водоочистную систему было бы гораздо проще.



Тагоймурод говорит, что до 1991 года строители успели даже проложить часть трубопровода, но развал СССР свел все грандиозные планы на нет.

Нечистоты текут через кишлаки

Всего в двух километрах от Кирпичного находится еще один ПГТ – Ганджобод, который еще недавно назывался Нефтяник.

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Этот поселок почти в пять раз больше Кирпичного – семнадцать четырехэтажных домов. В прошлом, когда здесь жили геологи, по уровню комфорта он ничем не уступал городу: централизованное водоснабжение с отоплением и система канализации с водоочистной станцией были для жителей Нефтяника обыденностью.



Теперь же о былом городском комфорте здесь напоминают только ржавые трубы теплотрассы (удивительно, но их до сих пор не растащили) и едва работающие водопровод и канализация.

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Местные жители жалуются в первую очередь на недостаточный напор воды – она с трудом поднимается даже до уровня первого этажа. На этом фоне о проблеме системы канализации жители Ганджобода и не думают. Главное, говорят они, чтобы канализационные стоки не скапливались на территории поселка. К ужасному запаху, который чувствуется здесь, люди, видимо, уже привыкли.



- Живу здесь пять лет, моя квартира находится на третьем этаже. Главная проблема – это вода, до нашего этажа она не поднимается. Недавно установили вспомогательный насос. Когда покупали квартиру, не знали, что есть такая проблема, - говорит жительница Ганджобода Азиза.



В Ганджободе, в отличие от Кирпичного, водоочистительная система частично сохранилась. Но многие ее части не работают уже очень давно – сточные воды текут прямо в арыках и попадают в реку Кафарниган, перед этим пройдя через несколько кишлаков. Их жители мучаются от постоянного неприятного запаха.



- Я живу довольно далеко от арыка, но противный запах все-таки ощущается. А вот летом очень много мух. В 1998 году здесь была вспышка тифа. Мы писали в Санэпидемстанцию района. Они пришли и попросили подписать какие-то бумажки, мы подписали. Обещали принять меры, но с тех пор мы их не видели, - рассказывает местный житель по имени Хайрулло.

Глава поселка Искандар Набиев рассказал, что несколько лет назад в Ганджободе случилась вспышка Гепатита А: им переболели больше 100 человек, а двое скончались.



Случившееся Набиев связывает с неработающей канализационной системой. Как и в случае с Кирпичным, местные жители обращались с письмами в администрацию своего района Рудаки с просьбой восстановить водоочистную станцию. Чиновники пообещали помочь, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Глава Ганджобода считает, что жители поселка могли бы решить проблему своими силами, если бы у них были деньги. Но их нет. «К сожалению, люди еле платят за воду и вывоз мусора по 20 сомони (примерно 3 доллара) в месяц», – говорит Набиев.



Согласно исследованиям ООН, около 80% всех инфекций связано с употреблением грязной воды и купанием в ней. Полмиллиарда людей по всему миру имеют заболевания, главная причина которых – антисанитарные условия.

Изношенная инфраструктура

Поселков городского типа, таких, как Ганджобод и Кирпичный, по всему Таджикистану 57. Проблемы у них практически одинаковые: постоянные перебои с водоснабжением, дряхлая канализационная система и давно позабытое централизованное отопление.

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Беда их в том, что строились они в связке с каким-нибудь промышленным объектом, в домах жили рабочие с семьями. Завод или колхоз финансировал всю коммунальную инфраструктуру поселка. А с упадком промышленности поддерживать нормальную жизнь многочисленных поселков стало некому. У местных властей для этого нет денег, у жителей с низким заработком – тем более.



Для улучшения условий жизни в таких ПГТ некоторые международные организации финансируют проекты по их восстановлению – в основном на грантовой основе. Как правило, эти деньги направляются на ремонт систем водоснабжения, а восстановление водоочистных систем для грантодателей пока не в приоритете.



Проблема водоочистных систем есть не только в поселках, но и в городах. По данным Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Таджикистана, из существующих в городах страны 20 станций очистки сточных вод только две – в Душанбе и Худжанде – находятся в рабочем состоянии.

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В 2004 году общий объем сбросов сточных вод составил около 110 млн кубометров, из них почти 3 миллиона сбрасывались в окружающую среду без очистки.



Сейчас около 3 миллионов человек в Таджикистане не имеют регулярного доступа к питьевой воде, 2,8 миллиона из них проживает в селе. Большинство сельчан потребляет воду из арыков, каналов, колодцев и других источников, куда нередко попадают сточные воды.



По словам директора Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Зайналобудина Кобулива, это не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к источникам воды.

Деградация рек из-за сточных вод

Кроме городов и поселков, реки загрязняют еще сельское хозяйство и промышленность. Они оставляют после себя почти в пять раз больше сточных вод, чем жилые дома. Ежегодно в Амударью и Сырдарью с территории пяти стран региона отводится до 35 кубических километров неочищенных стоков – это примерно равно двукратному объему Токтогульского водохранилища. Допустимая норма почти в два раза ниже – 18 кубических километров.

Специалисты Южно-Казахстанского университета называют Сырдарью самой загрязненной рекой в Центральной Азии. В 2015 году ученые назвали реку отравленной, а ее воду негодной даже для полива полей. Исследование проб из Шардаринского водохранилища в Казахстане показало высокую концентрацию тяжелых металлов: ртуть, свинец, цинк, медь, хром, никель, молибден.



Из-за чрезмерного загрязнения Сырдарьи сточными водами второй по величине город Таджикистана – Худжанд – пришлось перевести на альтернативные источники водоснабжения.



Это решение приняли после исследований экологов и медиков города. Они выявили, что вода, которую употребляют жители Худжанда, - это источник многих болезней пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. От этих болезней страдали и взрослые, и дети.

ООН предлагает решение

Специалисты Всемирной программы оценки водных ресурсов совместно с ЮНЕСКО выяснили, что в странах с высоким уровнем дохода обработку проходит в среднем около 70% коммунально-бытовых и промышленных сточных вод, которые они генерируют. В странах с уровнем дохода выше среднего этот показатель падает до 38%, а с уровнем дохода ниже среднего – до 28%. В странах с низким уровнем дохода ту или иную обработку проходят только 8% сточных вод. На глобальном уровне в окружающую среду без очистки сбрасывается более 80% всех сточных вод.



Для снижения уровня выбросов в окружающую среду неочищенных сточных вод исследователи ООН предлагают странам переходить к использованию децентрализованных систем их очистки. Расходы на инвестиции в эти очистные установки составляют лишь от 20 до 50% расходов на обычные водоочистные станции, а затраты на их эксплуатацию и обслуживание еще ниже – от 5 до 25% от затрат на обычные водоочистные установки.



Эксперты ООН считают, что очищенные сточные воды можно повторно направить на нужды сельского хозяйства – основного потребителя, который использует более 70% всей пресной воды.