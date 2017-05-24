Министерство народного образования Узбекистана опубликовало приказ, согласно которому 25 мая во всех школах страны пройдёт мероприятие под названием «Прощай, школа – здравствуй, колледж!». Проведение выпускных вечеров в школах отменили, об этом сообщила пресс-служба МНО Узбекистана, пишет Подробно.uz.

Согласно данному приказу, строго запрещается устраивать мероприятия для выпускников школ в квартирах, ресторанах, кафе или других заведениях, дарить руководству школ и учителям дорогие подарки, собирать деньги на празднование выпускного.

Праздник по случаю окончания школы пройдет в стенах учебного заведения, сразу после последнего звонка и под пристальным наблюдением учителей.

Запрет аргументирован тем, что выпускники школ по факту продолжают готовиться к новому учебному году, который начнётся для них в колледжах и лицеях страны. Кроме того, бывали случаи денежных поборов в школах со стороны родительских комитетов и руководства учебных заведений.

Праздник «Прощай, школа – здравствуй, колледж!» организуется как итог учебного года. В рамках мероприятия будут отмечены лучшие из учеников, которые добились успехов в определённых областях – спорте, музыке и так далее.

Стоит отметить, что для выпускников колледжей, лицеев и вузов Узбекистана нет официального запрета на проведение выпускного вечера.

Напомним, с 2013 года учебный год в Таджикистане заканчивается не 25 мая, а 7 июня. В 2015 году было принято решение, что последний звонок продлится всего 45 минут с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителей, массовые гуляния.

В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.