Президент США Дональд Трамп прибыл из Израиля в Италию. Авиалайнер Air Force One приземлился в аэропорту Леонардо да Винчи в Риме. Трапм встретится сегодня в Ватикане с Папой римским Франциском. Он также проведет переговоры с итальянскими лидерами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Встреча папы Римского Франциска и президента США будет короткой — Дональд Трамп заедет в Ватикан по дороге на саммит «большой семерки», который состоится в четверг на Сицилии.

Дональд Трамп после прибытия в аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме, 23 мая 2017 года Reuters

После встречи в Ватикане Трамп отправится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского союза и НАТО. И оттуда снова вернутся в Италию на саммит.

Трамп и папа Франциск никогда не встречались, однако между ними была заочная полемика.

Как сообщает Радио "Свобода", Дональд Трамп и папа римский обменивались заочными критическими посланиями в адрес друг друга по таким вопросам, как миграция, изменение климата или ислам. В прошлом году, отвечая на вопрос о намерении Трампа построить стену на границе США и Мексики, папа римский Франциск сказал, что человек, который рассуждает о строительстве стен, а не мостов, "не является христианином".

Трамп, в свою очередь, сказал, что подобная оценка «уничижительна» и ни один человек не может подвергать сомнению веру другого.

«Я был рожден и воспитан в доме, пропитанном церковным духом. Отец и мать говорили мне: кому много дано, с того много и спросят, — говорил Трамп. — Я поклялся на той же Библии, которую читала нам мать, когда мы были маленькими, и эта вера живет в моем сердце».

У Трампа будет мало времени чтобы побеседовать с папой Франциском о своем пути к Богу — их встреча продлится 20-30 минут, однако она несет важное значение. Встречу рассматривают как символическую в связи с тем, что папа Римский считается не только духовным лицом и главой Ватикана, но и неформальным лидером католической Латинской Америки, где также сильно и влияние США.

Ранее президент США вместе с супругой и дочерью с официальным визитом посетили Саудовскую Аравию и Израиль, где Трамп с супругой помолились у Стены плача в Иерусалиме.