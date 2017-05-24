Деловые круги Пакистана прибыли в Душанбе сегодня, 24 мая, с трехдневным визитом. Пакистанская делегация прибыла в Таджикистан, чтобы понять потребности рынка страны, ценообразование и товарные предпочтения.

Пакистанские бизнесмены посетят рынки для их анализа, чтобы понять местный спрос, предложение, категории товаров, цены и предпочтения покупателей, сообщает Торгово-промышленная палата РТ.

В четверг в гостинице «Серена» состоится форум предпринимателей двух стран.

Бизнесмены Пакистана также встретятся с представителями бизнеса, занимающегося производством стройматериалов - цемента, алюминия, мрамора и прочего.

Кроме того, запланирована встреча с представителями таможни, министерства торговли и других соответствующих ведомств.

В рамках бизнес-форума состоится сессия вопросов и ответов с представителями соответствующих транспортно-экспедиторских агентств.

Также намечена встреча с представителями посольства Пакистана в Таджикистане, получение информации о регламентах правительства Таджикистана, таможенных требованиях.

Запланированы индивидуальные совещания «бизнес-ту-бизнес» и внутреннее совещание делегаций для обсуждения индивидуальных и общих встреч и обобщения сделанных выводов.

Объем таджикско-пакистанского торгового оборота в прошлом году составил чуть более 55 миллионов долларов, снизившись за год на 14 процентов. В прошлогоднем товарообороте более 30 миллионов долларов приходится на экспорт таджикской продукции в Пакистан. Пакистанская продукция импортирована Таджикистаном на сумму 25 миллионов долларов.