Сурат: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил", (1977)

Сыгравший Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Independent.

Дети актера опубликовали подтверждение этого сообщения на официальной странице Роджера Мура в Twitter.

"С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

Сообщается, что актер скончался в Швейцарии после «короткой, но отважной» борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).

Кадр из фильма "Живи и дай умереть другим", 1973 год

На момент съемок первого фильма актеру было 46 лет, последнего – 57.

Созданный им Джеймс Бонд, несмотря на преклонный возраст, не приумножил, но и не посрамил образ супергероя. Вот что он сам философски отметил по этому поводу: «Плохо, что это несколько сузило спектр предлагаемых ролей. Я, может, и хотел бы, чтобы люди запомнили меня в образе Гамлета или короля Лира. Но то, что они запомнят меня в роли Джеймса Бонда, – тоже замечательно».

Кадр из фильма "Вид на убийство", 1985 год

После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, занявшись благотворительной работой.

Для тех, кто не знает – кодовый номер агента «007» означает право на убийство при выполнении специальных заданий. Последнее было редкостью для Бонда, потому что он в совершенстве владел разными техниками японских боевых искусств и обладал высоким уровнем интеллекта. В отличие от своего соотечественника – частного детектива Шерлока Холмса – Джеймс Бонд не избегал общества прекрасных женщин, позволяя им влюбляться в себя даже по ту сторону экрана.

«Бонд принадлежит к тому сорту мужчин, о котором втайне мечтает каждая женщина. Он ведет жизнь, которую хотел бы вести каждый мужчина... А разве любой из нас не предпочел бы наслаждаться изысканной кухней, останавливаться в первоклассных отелях и водить дорогие автомобили?..», - писал "отец" Джеймса Бонда писатель Ян Флеминг, автор 14 произведений о Бонде.

Понятно, что в ситуации, когда тобой очарованы миллионы красивых дам, мужья которых способны лишь в мечтах быть «как Бонд», стареть не рекомендуется.

Вот поэтому на протяжении 50 лет образ Джеймса Бонда воплощали шесть разных актеров: Шон Коннери, Джон Лезенби , Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниэл Крейг.

На сегодняшний день насчитывается 22 фильма, выпущенных в период с 1962 по 2012 годы. «Бондиана» – закрепившееся название картин о Джеймсе Бонде – признана самой продолжительной франшизой в истории кино.