Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которое занимается отслеживанием активности боевиков. Об этом также сообщается в Twitter агентства Associated Press, пишет РБК.

Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к организации теракта во время концерта певицы Арианы Гранде 22 мая.

Полиция Манчестера сообщила, что в связи со взрывом на концерте Арианы Гранде на концертной площадке «Манчестер Арена» был арестован мужчина 23 лет. Сообщение об аресте размещено в Twitter полиции.



«Мы подтверждаем, что в связи с инцидентом на «Манчестер Арене» прошлой ночью был арестован 23-летний мужчина в Южном Манчестере», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правоохранительным органам удалось установить личность террориста-смертника, однако его имя пока не раскрывается в интересах следствия. Полиция считает, что смертник был один, однако пока не знает точно, помогал ли ему кто-то в организации теракта, сказала премьер-министр.