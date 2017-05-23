Народный артист Таджикистана, известный балетный танцовщик и балетный педагог Курбон Холов скончался на 76 году жизни в России. Сердце Курбона Холова перестало биться 21 мая. Последние годы он проживал в Ярославской области РФ.

«Ушел человек, который всю свою жизнь без остатка отдал хореографическому искусству Таджикистана, составляя его славу и честь, - написала на своей странице в Фейсбуке Хуршеда Хамракулова - руководитель РОО "Таджикский культурный центр".

Курбон Холов и Малика Собирова, "Тропою грома"

По ее словам, танцор тяжело болел, долго лежал в больнице, потерял зрение, затем и обе ноги. «Но не роптал, не терял своего достоинства и не унижался до просьб. Посольство Таджикистана было осведомлено о тяжелом материальном и жилищном положении больного артиста, но ничем ему не помогло», - написала Хуршеда Хамракулова.

Мы обнаружили в сети ролик, выложенный на YouTube художником Владимиром Глуховым. Фильм рассказывает о трагической судьбе Курбона Холова.

Курбон Холов родился 2 марта 1941 года в поселке Шахринау Гиссарского района Таджикской ССР. Заслуженный артист Таджикской ССР (1974).

С 1961 году, по окончании Ленинградского хореографического училища (педагоги В.И.Шелков, Б.В.Соловьёв, И.М.Трофимова, Н.П.Румянцев, Б.В.Шавров), вернулся вместе с Маликой Собировой - своей однокурсницей в Душанбе, начал работать в Театре оперы и балета им. Айни.

Курбон Холов с женой - балериной Татьяной Холовой.

После развала СССР уехал работать в Турциу балетным педагогом. Затем переехал в Россию, где и жил до настоящего времени.

Театральные работы: Зигфрид, Альберт, Феб, Солор, Кармело ("Любовь-волшебница"), Кайс-Меджнун ("Лейли и Меджнун" Баласаняна), Тибальд; Чингисхан ("Тимур Малик" Ашрафи), Кадыр ("Сын родины" Тер-Осипова).

Курбон Холов и Малика Собирова, "Спящая красавица"

Параллельно Курбон Холов работал и в кино. Им исполнены главные и эпизодические роли в художественных фильмах «Ниссо», «Восточное сказание», «Волшебный цветок», «Лошади под луной», «Приключения маленького Мука», «Рубаи Хайяма» (фильм-спектакль).

"Ниссо" (1965)

"Волшебный цветок" (1974)

Наконец, он действующее лицо документального фильма «Адажио», посвященного творчеству выдающейся Малики Собировой.

Вчера, 22 мая, Малике Собировой исполнилось 75 лет.

В честь юбилея выдающейся балерины в воскресенье в Душанбе состоялся гала-концерт, в котором приняли участие танцовщики из России, Китая, Центральной Азии.

В день рождения царицы танца активные жители столицы выступили с предложением в соцсети «Фейсбук» подписать коллективное обращение в адрес министерства культуры Республики Таджикистан с просьбой установить памятник Малике Собировой в Душанбе.