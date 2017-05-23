По итогам прошедшего сезона "Терек" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в одном очке от четвёртого места, которое даёт право стартовать в Лиге Европы в следующем сезоне.

Рашид Рахимов заявил, что расстался с руководством клуба по-дружески.

"Мы обговорили всё с руководством клуба и пришли к мнению, что нужно что-то новое, некая встряска команде. Было всё очень и очень неплохо, было много приятных моментов, много хороших побед. Всегда был положительный баланс, всегда мы росли и добавились каждый год результатов лучше, чем в предыдущем сезоне, но в любом периоде есть начало и завершение. Сожалений нет, есть удовлетворение от проделанной работы", - цитирует Рахимова ТАСС.

"Еще до того, как начали говорить о Лиге Европы, мы уже всё обговорили. Для выхода в еврокубки нужно было определенное стечение обстоятельств. Если говорить, что не хватило одного очка, то так могут говорить все команды - "Краснодар" может сказать, что должны были раньше обыгрывать "Анжи", "Оренбург", то же самое могут сказать и самарские "Крылья Советов", которые вылетели. Но это всё не то, надо смотреть, чтобы рос класс команды за счёт более мастеровитых игроков, тогда будет больше шансов попасть в Лигу Европы. Для этого, повторюсь, нужна стабильность и класс; если ты хочешь расти, то ты должен понимать - ездить быстрее, значит, покупать мотор сильнее", - сказал Рахимов.

"Я очень благодарен Рамзану Ахматовичу Кадырову, который с первых минут объявил: это мой тренер, я его назначаю. Естественно, мне доверял и президент клуба Магомед Даудов, с которым мы вместе проделали хорошую работу. Клубу я, естественно, желаю успехов, буду следить за ним, потому что с этими людьми мы сидели за одним столом, работали, переживали, в общем, расстались друзьями", - подчеркнул Рахимов. - Что сказал Кадыров на прощание? Еще ничего не сказал. Думаю, что у нас еще состоится разговор".

"Я поблагодарил всю команду за работу, потому что, вы понимаете, за какими клубами сейчас находится "Терек" - это "Краснодар", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Это первая пятерка России, это определенный успех для клуба", - отметил Рахимов.

Специалист признался, что пока не представляет, когда и где продолжит карьеру. "Контактов не было, не собираюсь ли я брать паузу? Я посмотрю, все зависит от ситуации. Работа за границей? Все может быть, на сегодня ничего не могу сказать", - пояснил собеседник.

Ранее по ходу сезона клуб объявлял, что у Рахимова возникли проблемы со здоровьем. Из-за них специалист вынужден был пропустить несколько игр команды. "У меня год был очень тяжелый. Сегодня более или менее нормальное состояние, все нормально", - заверил тренер.

Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме выразил слова благодарности Рашиду Рахимову за проделанную работу.

"Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! - написал Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме.