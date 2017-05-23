Очередной герой проекта «Таджикистан: поколение NEXT» рассказывает о том, как в 11 лет уехал на учёбу в США, как за четыре года получил два «красных» диплома бакалавра, о своем президентстве в модели ООН Нью-Йоркского Университета, о президенте Трампе и о своих предстоящих планах в Гарварде. Сейчас ему всего лишь 20 лет и у него большие планы на будущее…

О своем детстве

- Волею судьбы, я родился в год окончания гражданской войны в нашей стране. С ранних лет, у меня проявлялся огромной интерес к мировой геополитике. Первым делом всегда смотрел утренние новости Евроньюс - хорошо помню тогдашние заголовки середины 2000-ых о напряжении в палестино-израильском конфликте, эскалации войны в Ираке, внутрипартийных баталиях премьерства Тони Блэйра в Великобритании.

Ввиду того, что я младший в семье и родился поздним ребёнком после трёх сестер (папе было 40, маме 38), мои родители всегда общались со мной как со взрослым человеком. Это, безусловно, помогло мне быстро приобрести зрелость, воспитало во мне самостоятельность и где-то в возрасте 5-6 лет я начал понимать, что играть во дворе с ребятами для меня скучно. Впоследствии, на протяжении следующих лет я смог перейти экстерном через несколько классов и в 9 лет уже учился в 7-ом классе таджикско-турецкого лицея города Худжанд (ныне - лицей для одарённых детей).

Команда основоположников TajRupt: Ариша Ирфан, Стив Капуто и Азизджон Фото предоставлено Азизджоном Азими

Об учёбе в США и почётной грамоте Обамы

- В 11 лет, я поехал представлять Таджикистан на международной олимпиаде I-SWEEEP 2008 в городе Хьюстон в команде с двумя другими учащимися таджикско-турецких лицеев страны. Наш проект заключался в выработке электричества из грязи геобактер и мы получили золотые медали, победив в категории «энергетики». В последствии, меня пригласили на учёбу в Нью-Йорк – в частную школу Рази. В промежутке, год я проучился в Принстонской школе. В Рази, я избирался президентом школьного правительства и окончил школу в 2012-ом году с почётной грамотой президента Обамы за академическое отличие.

В 15 лет я поступил на факультет отличников Университета Хофстры с президентской стипендией и после года обучения со специализацией в теории экономического развития перевёлся в Нью-Йоркский Университет (NYU) – бастион академического либерализма и прогрессивизма западного мира.

Фото предоставлено Азизджоном Азими Защита дипломной работы по международным отношениям с отличием в Нью-Йоркском Университете, апрель 2016.

О том, что мне дал NYU

- Обучение по системе «liberal arts» в NYU, безусловно, перевернуло мои взгляды на прежние консервативные стереотипы. Гуманное уважение ко всем людям без оглядки на их религию, расовую, этническую или другую принадлежность, безоговорочный отказ от конспиративных теорий, применение критического мышления к анализу глобальных событий - это те основополагающие навыки, которые я приобрёл в NYU.

Также, обязательность фундаментальных классов в разных отраслях - от истории искусства и культурных экспрессий до точных наук и социологии - помогло мне обрести представление о том насколько совокупным является наш мир.

Bажную роль в становлении моих академических взглядов сыграл всемирно знаменитый профессор Брюс Буено де Мескита - автор «теории селектората». Его научные исследования позволяют объяснить политико-экономические события с точки зрения теории игры, “рационального выбора” и сугубо эндогенных факторов. Он ещё любил рассказывать нам как одно исследование ЦРУ показало, что сформулированные им математические модели верно предсказали ход политических событий в 90% случаев. Именно о его теории, её аппликации в практике и влиянии на моё академическое мышление я и написал в своём вступительном эссе в Гарвард.

Фото предоставлено Азизджоном Азими Презентация диплома с отличием на тему "Свобода Прессы и Инфляция: Модус Операнди для Протеста" в Нью-Йоркском Совете Карнеги по этике в международных отношениях (Carnegie Council for Ethics in International Affairs), май 2016.

После успешного окончания NYU с отличием, как самый молодой выпускник Класса 2016 года в 19 лет, я успешно прошёл через отбор на работу в консалтинговой индустрии (рекрутмент) и проработал чуть меньше года в Нью-Йоркском офисе немецкой компании Simon-Kucher & Partners в банковском отделе. Также, я получил опыт работы в центральном аппарате ООН в Нью-Йорке через интернство в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA) где я составил аналитический индикатор измеряющий эффективность волонтёрства путём агрегации данных для пилотного проекта Фонда в Гондурасе.

О своем президентстве в Модели ООН (NYU)

- Отличительная черта западного образования заключается в важной роли внеклассовых занятий (extracurricular activities) в жизни студентов. Сразу же после перевода в NYU, я вступил в клуб Модели ООН (Model UN) – самую большую студенческую организацию в университете с сотнями участников. За 3 года, я прошёл путь от рядового члена клуба до избрания президентом организации и принял участие во всех аспектах деятельности - ежемесячные поездки на соревнования по дебатам в формате Модели ООН от Сан Франциско до Монреаля, организация наших конференций для студентов и школьников, руководство логистическими и субстантивными процессами. За это время, я сумел поэкспериментировать над лидерскими качествами с акцентом на оптимальность решения каждой конкретной задачи, а также приобрёл друзей, которые, как и интеллектуально, так и гуманно, стимулировали и по сей день стимулируют меня в достижении полноты своего потенциала.

Фото предоставлено Азизджоном Азими Командa Модели ООН Нью-Йоркского Университета после победы на 49-ой Конференции Модели ООН Университета Чикаго, апрель 2016. Азизджон в центре с призом как Главный Делегат (Head Delegate) команды.

Когда я был избран президентом клуба на последнем году учёбы, я поставил цель начать инициативы чтобы наладить официальное партнёрство нашей организации с ООН, а также распространить занятие Модели ООН для студентов за пределами клуба и учащихся других кампусов NYU (университет имеет 3 полных кампуса в Нью-Йорке, Абу Даби и Шанхае, а также 11 портальных кампуса от Буэнос-Айреса до Сиднея).

В результате кропотливой, многомесячной работы, мы сумели организовать серию дискуссий с двумя десятками глобальных лидеров - министрами иностранных дел, послами и постпредами в ООН, высокопоставленными сотрудниками разных агентств ООН, руководителями ведущих политических консалтинговых компаний. Также, мы распространили занятие Модели ООН в 3 кампуса NYU за рубежом - в Париж, Лондон и Мадрид. А в конце, наша команда, соревнующаяся в дебатах, оказалась в топ-5 американского рейтинга и я был включен в первую лигу лучших делегатов Модели ООН Северной Америки.

Самое важное то, что благодаря Модели ООН я осознал цену свободного выражения личного мнения основанное на консенсусе и уважении к сопернику.

Фото предоставлено Азизджоном Азими С Президентом Нью-Йоркского Университета Эндрю Гамильтоном и Профессором Труди Фестингер на почётной трибуне во время выпускного Нью-Йоркского Университета, май 2016.

О том, как я стал студентом Гарварда

- Гарвардский Университет - престижнейший ВУЗ мира с бесподобными академическими и финансовыми ресурсами и мечта практически любого студента. Общий Фонд Гарварда - порядка $40 миллиардов. Его выпускниками являются 8 президентов США, самое большое количество Нобелевских лауреатов и топ-менеждеров корпораций Fortune 500 и т.д.

Гарвардская Школа управления им. президента Джона Ф. Кеннеди, в которую я поступил для учёбы на магистратуре по публичной политике (MPP), готовит лидеров и управленцев для работы в государственном, частном и неправительственном секторах с целью изменить общество и мир в лучшую сторону. Девиз Школы Кеннеди: “Спрашивай, что ты можешь сделать” – и этот девиз вдохновил целое поколение мировых лидеров политики, экономики и бизнеса, от предыдущего генсека ООН Пан Ги Муна до бывшего председателя Федеральной резервной системы США Пола Волкера.

Отбор был жесточайший - кроме нескольких эссе и стандартизированного экзамена GRE, были нужны 3 рекомендательных письма, аналитические резюме и подробная информация об академических заслугах. Тот факт, что я защитил 2 диплома с отличием - по экономике и международным отношениям - в NYU сильно помогло мне при поступлении.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Discussion With A Global Leader" series: Встреча с тогдашним Министром Иностранных Дел (ныне - Министр Обороны) Государства Катар Халидом бин Мохаммедом Аль Аттия в Нью-Йоркском Университете, сентябрь 2015.

Так получилось, что я узнал о своём поступлении 8 марта - подарок маме, отличнице образования РТ, на международный женский день в этом году получился как раз! Да ещё и 60-летие папы было на носу!

Я безмерно благодарен своим родителям за воспитание, труд и напутствия в моей жизни. С ранних лет, папа всегда твердил мне: “грызи гранит науки”. Философия этой фразы глубока и она вдохновляла меня постоянно идти вперёд, несмотря на трудности и неудачи. Мама былa рядом со мной все эти годы и прошла все тонкости западного образовательного цеха вместе со мной.

Всё, что я смог достичь на сегодняшний день, это заслуга моей семьи - родителей и трёх любимых сестёр.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Discussion With A Global Leader" series: Встреча с Президентом Eurasia Group ("Евразия Групп") Ином Бреммером в Нью-Йоркском Университете, февраль 2016.

О том, как Трамп стал президентом и его обещаниях, несоответствующих реальности

- Процесс глобализации, получивший характер системного в мировой экономике за последние три десятилетия, безусловно, повысил уровень жизни миллионов людей по всему земному шару - особенно в развивающихся странах. Анализ Всемирного Банка показал, что глобальный уровень крайней бедности - т.е. процент людей живущих на менее $1 в день - с учётом инфляции снизился на 75% за последние 30 лет и достиг рекордно минимального уровня 10%.

Но сейчас мы видим обратную, менее радужную сторону экономической глобализации - некий феномен роста нативизма, национализма и популистического шовинизма в развитых странах который, отчасти, получил стимул в результате ускорения темпа потери производственных работ из-за продвижения зон свободной торговли в рамках соглашений ВТО, НАФТА, и т.д.

Фото предоставлено Азизджоном Азими Презентация во время работы в штаб-квартире Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), г. Нью-Йорк, декабрь 2016.

Президент Трамп - это и есть продукт волны анти-эстеблишментских настроений в западных странах. Несмотря на то, что Трамп получил на 3 миллиона меньше голосов, чем госпожа Клинтон, он сумел выиграть выборы из-за электоральной системы США. А именно, он перевернул 3 штата с общим перевесом всего лишь 80,000 голосов в индустриальном центре Америки, в регионe, известном как “Ржавый пояс” страны, который прежде, почти 30 лет неизменно голосовал за кандидатов-демократов на выборах президента - Висконзин, Мичиган и Пенсильвания. Опорой его поддержки в этих штатах стали менее образованные рабочие, которые, в числе других факторов, винили глобализацию в потере их производственных рабочих мест. А что говорят факты? Статистически доказано, что большинство потерь производственных рабочих мест в период с 1980 до 2015 в США произошло из-за резкого развития технологий и автоматизации производства. Игнорируя факты, нынешняя администрация убедила существенное количество рабочей части электората поверить в невозможное - возвращение производственных рабочих мест.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Discussion With A Global Leader" series: Встреча с тогдашним Постоянным Представителем (бывший Министр Иностранных Дел) Бразилии при ООН послом Антонио Патриотой, ноябрь 2015.

О родном Таджикистане

- Все эти годы, каждое лето или зиму я стараюсь приехать обратно домой и быть в кругу близких друзей и родственников. Для меня очень важно ценить свои корни и не забывать, что я сын великой нации таджикистанцев - не только таджиков, но и узбеков, киргизов и представителей других национальностей, проживающих в нашей стране - с уникальной культурой и огромным человеческим потенциалом.

После того, как я поднял Факел, как самый молодой выпускник NYU на стадионе Янки в мае прошлого года, ко мне поступили тысячи добрых пожеланий от соотечественников со всех частей земного шара. Я был безмерно рад и горд за свою нацию, простых людей которые радовались за успехи соотечественника как за свои. Я остаюсь гражданином Таджикистана и осознаю свою ответственность перед молодёжью внутри нашей страны, у которой не было тех возможностей и стипендии, которые были предоставлены мне во время учёбы и работы в США.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Церемония Факела" перед десятками тысяч выпускников и зрителей во время Выпускного Нью-Йоркского Университета в знаменитом стадионе Янки города Нью-Йорк, май 2016.

В течении последних месяцев, работая вместе с коллегами из NYU, я создал TajRupt – общественную организацию в сфере гражданского образования в Таджикистане в год молодёжи. Для максимизации результата нашей работы, мы сотрудничаем и получили позитивные отзывы от всех структур - НПО, госучреждения, международные организации и планируем запуск нашего проекта в июле-августе текущего года.

Наша миссия состоит в борьбе с экстремизмом и радикализмом среди молодёжи путём продвижения внеклассовых занятий, диалога и дискуссий, а также курсов английского языка через работу бесплатных Центров Общественных Ресурсов (ЦОРов).

В связи с этим, мы намереваемся сделать акцент на менее привилегированные слоя населения, одарённых детей без финансовых возможностей и талантливую молодёжь из сельской местности.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Discussion With A Global Leader" series: Встреча с Министром Иностранных Дел Ливии Мохаммедом аль-Даири в Нью-Йоркском Университете, октябрь 2015 года.

Об увлечениях

- У меня есть 5-летний опыт в битбоксинге - искусстве ритмичного имитирования звуков. Также, я являюсь ярым болельщиком клуба Реал Мадрид и сборной Португалии по футболу. В школе был капитаном футбольной команды, и мы как-то даже доходили до полуфинала школьного турнира организованным NYPD.

О будущих планах в Гарварде

- Американская экономика - самая инновационная и передовая в мире из-за прогрессивной системы образования страны. Со школьной скамьи, в США прививают концепцию критического мышления - то есть роль учителя не навязывать своё собственное мнение учащимся, а предоставить достаточный набор научно доказанной информации и фактов, чтобы учащиеся смогли сами анализировать и выражать собственное мнение.

Фото предоставлено Азизджоном Азими С Дугом Эльмендорфом - деканом Гарвардского Института Управления имени Джона Ф. Кеннеди и бывшим руководителем Бюджетного Офиса Конгресса США - во время уикэнда для поступивших магистрантов, апрель 2016.

Подавляющее большинство технологических и предпринимательских нововведений в США создаются в топовых ВУЗах или же выпускниками-учащимися этих же ВУЗов. Существует научно доказанная корреляция между уровнем образования и успешностью бизнеса предпринимателя. С точки зрения теории, мой интерес заключается в исследовании оптимизации связей между бизнесом и государством. Поэтому, в Школе Кеннеди Гарварда я намереваюсь выбрать концентрацию “Бизнес и Государство”.

Также, я планирую подать документы на параллельную учёбу по магистратуре в сфере бизнес администрации (MBA) в сентябре этого года. У Школы управления Кеннеди имеются параллельные программы обучения MPP/MBA с рядом ведущих ВУЗов - Стэнфорд, Уортонская школа бизнеса Университета Пенсильвании, Массачусетский технологический институт, Дюк, по схеме которой можно получить 2 этих диплома за 3 года.

Фото предоставлено Азизджоном Азими "Discussion With A Global Leader" series: Встреча с покойным Постоянным Представителем РФ при ООН послом Виталием Чуркиным в Нью-Йоркском Университете, май 2016.

После получения дипломов магистратуры, я планирую заняться предпринимательством в сфере инноваций. В связи с этим, не существует лучше платформы для практической имплементации некоторых из моих идей, чем совместная учёба в бизнес школе и школе государственного управления.