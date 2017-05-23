Утренним рейсом в Международном аэропорту Душанбе приземлился самолет, на борту которого находилась Народная артистка Узбекистана, композитор, поэт-песенник, продюсер Юлдуз Усманова вместе со своей командой. Первым делом известная эстрадная исполнительница отправилась в прямой эфир дневного шоу «50/50» на радио «Азия-Плюс».

В рамках эфира на протяжении полутора часов певица отвечала на вопросы радиослушателей и принимала теплые слова и комплименты в свой адрес.

«Таю, словно сливочное масло», - так описала свои чувства Юлдуз Усманова, когда слушатели наперебой звонили, писали на страничке в социальной сети Facebook и вайбере о том, что ждали ее приезда непозволительно долго, а также о том, что выросли на ее песнях.

Юлдуз Усманова и ведущая радио "Азия-Плюс" Анна Косицина Asia-Plus

- Вопросов и пожеланий так много, что мы не успеваем зачитывать даже треть, - констатирует факт ведущая радио шоу «50/50» Анна Косицина. – Отведенного в прямом эфире времени оказалось критически мало, наши слушатели с жадностью не хотели отпускать примадонну Востока.

За полтора часа прямого эфира певица успела рассказать о своем отношении к братскому таджикскому народу, о своих страхах, воле к победе и способах перебороть жизненные трудности, о своем предназначении на планете Земля и о многом другом.

Юлдуз Усманова дала пресс-конференцию таджикским СМИ Asia-Plus

Сразу после прямого эфира Юлдуз Усманова отправилась на пресс-конференцию с журналистами местных СМИ.

А вот о чем она там говорила, вы сможете узнать уже сегодня вечером. Специально для своих читателей мы подготовим видео-отчет со встречи с любимой певицей.